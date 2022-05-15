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31 mahallede içme suyu sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Gidirli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin inşaatını tamamladı. Tesisin yapımını 180 günde bitiren SASKİ, 31 mahalleye su vermeye başladı.

SAMSUN 15.05.2022, 19:48
31 mahallede içme suyu sevinci

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, Gidirli İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin inşaatını tamamladı. Tesisin yapımını 180 günde bitiren SASKİ, 31 mahalleye su vermeye başladı.

Karadeniz’in merkezi Samsun’da içme ve atık su altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 17 ilçenin su problemlerini çözmeye devam ediyor. Su sorunu yaşayan mahalle bırakmamayı hedefleyen SASKİ, bu kez de hizmete aldığı Gidirli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Havza-Vezirköprü ve Bafra ilçelerine bağlı 31 mahallenin su sorununu çözdü. Arıtma tesisiyle kesintisiz içme suyuna kavuşan mahalle sakinleri, büyük sevinç yaşadı. Havza Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden, “Hayvanlarımıza verecek suyumuz bile yoktu” derken, Hacıbattal Mahallesi Muhtarı İlyas Sağlam ise, “Yaz aylarında da kuraklığa bağlı suyumuz akmıyordu. Bu tesis, tüm mahallelerimiz için takdire şayan bir yatırım oldu” dedi.

24 milyon liraya mal oldu

Havza’nın Gidirli Mahallesi’ndeki kırsal alanda temeli geçen yıl kasım ayında atılan içme suyu arıtma tesisi, Ramazan Bayramı arifesinde tamamlandı. Yaklaşık 24 milyon TL’ye mal olan tesis, Dereköy Barajı’ndan aldığı suyu, saniyede 120 litre arıtarak Havza’nın Kuşkonağı, Arslançayırı, Sivrikese, Ilıca, Kayabaşı, Şerifali, Hacıbattal, Kirencik, Gidirli, Yağcımahmut, Hecinli, Çiftlikköy, Erikbelen, Çakıralan, Ekinpınarı, Elmacık, Yaylaçatı, Vezirköprü’nün İmircik, Kuyumcu, Devalan, Yolpınar, Alancık, Kaplancık, Özyörük, Kabalı, Güldere, Danabaş, Çekalan, Dümrek, Oluklu ile Bafra’nın Sarpın mahallelerine dağıtıyor.Tamamlanan tesis ile mahalle sakinleri uzun süre bekledikleri memba kalitesindeki suya kavuştu. Daha önce dereden veya tankerle getirdikleri suyu kullanan vatandaşlar, musluklarından akan kesintisiz suyla çifte bayrak sevinci yaşadıklarını söyledi.

“Herkes çok rahat etti”

Yıllardır su sorunu yaşadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden ev hanımı Ayşe Erden, “Suyumuz olmadığı için tankerle su getirip ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyorduk. Bulaşığı, çamaşırı zor yıkıyorduk. Temizliğimizi düzenli yapamıyorduk. Ramazan Bayramı ile birlikte suyumuz geldi. Bizim için çifte bayram oldu. Dışarıdan gelen herkes de çok rahat etti. Tanker suyuna göre daha kaliteli. Musluklardan akan suyumuzu gönül rahatlığıyla içiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Bizler için büyük bir hizmet”

Yapılan yatırımın önemine değinen Havza Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden, “Şehir dışından gelen misafirlerimiz büyük sorun yaşıyordu. Hayvanlarımıza verecek suyumuz bile yoktu. Derdimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilettik. Hemen çalışma başlattılar. Sondaj ve keson kuyu denemelerimizde çıkan su içilemez çıktı. Sonrasında da içme suyu arıtma tesisi kurmaya karar verdiler. Kasım ayında temeli atıldı. Çoğu vatandaşımız, bu kadar kısa sürede biteceğine inanamadı. Ramazan Bayramı’na 3 gün kala suyumuz geldi. Şuan arıtma tesisinden gelen suyumuz, memba kalitesinde. Bu yatırım, hem ilçemizi hem de mahallelerimizi kurtardı. Bizler için büyük bir hizmet. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e, SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

“Çok kısa sürede arıtma tesisi yapıldı”

Hacıbattal Mahallesi Muhtarı İlyas Sağlam ise, “Benim mahallemde yaklaşık 5 yıldır su kalitesi sorunu vardı. Yaz aylarında da kuraklığa bağlı suyumuz akmıyordu. Fabrika ve kanalizasyon atıkları, mahallemizin yanındaki çaydan geçiyordu. Su klorlanıp mahalleye dağılıyordu ama sağlıklı değildi. Çok kısa sürede arıtma tesisi yapıldı. Bayramda su verileceğini taahhüt etmişlerdi. Sağ olsunlar sözlerini tuttular. Bu tesis, tüm mahallelerimiz için takdire şayan bir yatırım oldu. Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ediyorum. Kendisinden de hizmetlerinden de memnunuz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

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