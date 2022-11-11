Karadeniz Diyabet Derneği tarafından hazırlanan ‘2022 Diyabet Raporu’nda problem ve ihtiyaçlara dikkat çekildi.

Karadeniz Diyabet Derneği tarafından ‘2022 Diyabet Raporu’ hazırlandı. 10 yıldır, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nde diyabet dernekleri olarak sivil toplumun deneyimlerinden kaynaklanan, sorunları ve ihtiyaçları, diyabetlilerin gözünden ‘diyabet raporu’ olarak yayınladığı belirtilen raporda,

“Bu yıl da üyelerimiz ve diyabetlilerin yaşadığı sorunları Karadeniz Diyabet Derneği olarak kamuoyuna

aktarmayı bir görev olarak görüyoruz. Hızla gelişen teknoloji, diyabet alanındaki farkındalığın artması, yeni ilaçlar sayesinde diyabetlinin yaşamı daha da kolaylaşmıştır. Diyabetlilerin hastaneye yatışı azalmış ve hedef değerlerine ulaşmak kolaylaşmıştır. Uygulamaya giren sürekli kan şekeri takibi (sensörler) ile özellikle tip 1 diyabetlilerin kan şekeri ölçümündeki kolaylık diyabet yönetimini olumlu etkilemiştir. Ancak maliyetli oluşu ve her tip 1 diyabetlinin sensör cihazlarına erişememesi ciddi bir eşitsizlik oluşturmakta, ekonomik gücü olmayan tip 1 diyabetlileri mağdur etmektedir. İlgili kurumların bu konuda tip 1 diyabetlilere vereceği müjdeyi bekliyoruz. 2022 yılının en önemli beklentisi budur” denildi.

Karadeniz Diyabet Derneği Kurucu Başkanı Dr. M. Emin Dinççağ ve derneğin yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Artık diyabet tedavisi yerine diyabetin yönetiminden söz ediyoruz.

-Mevcut diyabet tedavileri ile diyabetin yönetimi kolaylaşmış, istenilen hedef değerlere daha kolay ulaşılır olmuştur. Bu nedenle uyguladığımız bilimsel diyabet tedavileri asla terk edilmemelidir.

-Diyabetik beslenme önerileri ve egzersiz ile ilgili bilgilerimiz her gün biraz daha geliştirilmiş, bugün bilimsel olmayan yöntemler ile sunulan alternatif tedavilere itibar edilmemelidir. Günümüzde hekimlerin önerdiği bilimsel diyabet tedavisinden şaşılmamalıdır.

-Yeni ilaçlar ve modern yaklaşımın diyabet yönetiminde; hedef değerlere ulaşımı kolaylaştırdığı ve diyabetlinin sağlığını iyiye götürdüğü, hastaneye yatışların azaldığı, komplikasyonların azaldığı bilinen bir gerçektir.

-Bazı ilaçlar ve yeni yaklaşımlar sayesinde diyabetlinin hastaneye yatışı azalmış, yaşam kalitesi artmıştır.

-Sürekli kan şekeri takibinin ve hedef değerlere ulaşmadaki çabanın yaşam kalitesini artırdığı ve komplikasyonların oluşmasını engellediği bilinmektedir.

-Sensörlerin her diyabetliye kazandırılması ve bunun sosyal güvenlik kapsamına alınması diyabetlilerin 2022 dünya diyabet günü için en önemli talebidir.

-2022 Stockholm zirvesinde de kabul gördüğü üzere diyabet yönetiminde diyabetliye daha çok yer verilmelidir. Hekim hasta işbirliği tedavide çok önemli yer tutmalıdır.

-Diyabet eğitimi, obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme konularında halk eğitimi sürdürülmeli, medyadaki her haber bilgi süzgecinden geçirilmeden kabul edilmemelidir. Bilgi kirliliğinden kaçınılmadır. 2022 Dünya Diyabet Günü’nün sloganı: Yarını korumak için eğitim şarttır.”