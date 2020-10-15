Son Dakika
19 Mayıs’ta taşımalı servis araçları denetlendi
SAMSUN'UN 19 MAYIS İLÇESİNDE TAŞIMALI SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ.
SAMSUN 15.10.2020, 15:32
1
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde taşımalı servis araçları denetlendi.
Okulların bazı kademelerinde başlayan yüz yüze eğitim öğretimden sonra faaliyete geçen servisler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce denetimden geçirildi.
Denetlemeye katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, "Denetimde araçların taşımaya uygunluğu hijyen durumu öğrencilerimizin maskeleri ve dezenfektan kontrol edildi. Servis şoförlerine de sorumluluklarını yerine getirdiklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Denetlemeye 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol’un yanı sıra sorumlu şube müdürü Erdeniz Dalga ve sorumlu Şef Şengül Pelit eşlik etti.
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 15 Ekim 2020
|İmsak
|05:44
|Güneş
|07:09
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:59
|Akşam
|18:31
|Yatsı
|19:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2