19 Mayıs Belediyesi’nden öğrencilere ’hoş geldin’ hediyesi

Eğitim ve öğretime verdiği destekle bölgede örnek olan 19 Mayıs Belediyesi kırsal mahallelerde eğitim ve öğretime başlayan, Kösedik İlk-Ortaokulu, Kuşkayası İlk-Ortaokulu ve Karagöl İlk-Ortaokulu’ndaki öğrencilere okula ’hoş geldin’ hediyesi dağıttı.

Daha önce de eğitime verdiği destekle, ilçede ihtiyaç sahibi 350 öğrencinin tamamına tablet hediye eden, YKS sınavına girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretlerini yatıran ve pandemi dönemlerine öğrencileri yalnız bırakmayarak düzenlediği yarışmalarla çeşitli hediyeleri öğrencilerle buluşturan 19 Mayıs Belediyesi yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarından uzun süre ayrı kalan öğrencileri çeşitli hediyelerle karşıladı.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Yüz yüze eğitim başlamadan önce tüm okullarımızı dezenfekte ettik. Okullarımıza maske ve dezenfektan desteği sağladık. Pandemi süresince okullarından uzak kalan ve ikinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasıyla kırsal mahallelerde okullarına kavuşan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, ’okula hoş geldin’ hediyesi olarak ilk dört sınıfa kırtasiye seti, dezenfektan ve maskenin bulunduğu çantalar, 5 ve 6. sınıflara roman ve hikaye kitapları, 7 ve 8. sınıflara ise liseye giriş sınavı için soru bankası hediye ediyoruz. Tüm gayretimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı günlerde eğitimlerine devam edebilmesi" dedi.