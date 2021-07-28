15. OMÜ Tanıtım Günleri plaj futbol müsabakaları ile başladı

Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 27-Temmuz-2 Ağustos arasında düzenlenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) “15. Tanıtım Günleri” plaj futbolu turnuvası ile başladı.

Pazar günü kadar her akşam oynanacak plaj futbolu turnuvasının ilk karşılaşmasında OMÜ Nöroloji ve Güvenlik takımları oynadı. Kıran kırana ve dostluk çerçevesinde gerçekleşen mücadeleyi Nöroloji takımı 7-4 kazandı.

15. OMÜ Tanıtım Günleri, Çobanlı İskelesi’nde her akşam farklı etkinliklerle 2 Ağustos Pazartesi akşamına kadar devam edecek.