SUBÜ’nün moda öğrencileri teknik gezide

SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı ile Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik olarak teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı ve Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerine yönelik Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir fabrikaya teknik gezi düzenlendi. Firmanın müdür yardımcısı, öğrencilere işletmenin showroom, modelhane, üretim, dokuma ve depo departmanları hakkında bilgiler verdi. Gezide firmanın genel müdürü ve SUBÜ Ferizli MYO Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar tarafından genç tasarımcılara koleksiyon hazırlama deneyimini yaşatacak bir yarışma için protokolde imzalandı.