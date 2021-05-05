Serdivan’da parklar tam kapanma sonrasına hazırlanıyor

Serdivan’da parklar tam kapanma süresince tek tek temizlenerek yaza ve tam kapanma sonrasına hazırlanıyor.

Serdivan’da parklardaki çocuk oyun gurupları ve spor aletleri virüse karşı Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği, Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlarla temizleniyor. Serdivan Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün dezenfekte çalışmalarına ek olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de park ile yeşil alanları temizliyor. Serdivan Belediyesi, tam kapanma sürecini en etkin şekilde değerlendirmek ve kapanma sonrası tüm yeşil alanlardan, parklardan vatandaşların güvenle yararlanabilmelerini sağlamak için çalışmaların aralıksız sürdürüyor.