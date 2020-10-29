banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
Ümit Özdağ, Disiplin Kurulu'na sevk edildi
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
İtalya'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etti
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze

Serdivan’da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

SERDİVAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EKİPLER İLÇE GENELİNDE HIZLANDIRDIĞI ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.

SAKARYA 29.10.2020, 18:10
2
Serdivan’da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde hızlandırdığı asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Köprübaşı ve Vatan Mahallelerinde Cadde ve Sokaklar sıcak asfaltla kapladı. İki mahallede çalışmalarını tamamlayan Serdivan Belediyesi, 12 sokak ve caddeyi modern görünüme kavuşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri düzeltme işlemlerinin ardından toplam 2 kilometre uzunluğunda yolu sıcak asfaltla kaplayarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirdi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 29 Ekim 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:25
Öğle 12:53
İkindi 15:43
Akşam 18:11
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3