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SAÜ’de Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar sempozyumu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi (TÜRAMER) işbirliğiyle düzenlenen ‘Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu’nun açılış konuşmaları ve açılış paneli gerçekleştirildi.

SAKARYA 25.11.2021, 16:57
SAÜ’de Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar sempozyumu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Osmanlı Araştırmaları Merkezi (OSAMER) ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi (TÜRAMER) işbirliğiyle düzenlenen ‘Sözün Tarihi-Tarihin Sözü: Tarih ve Edebiyat Arasında Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu’nun açılış konuşmaları ve açılış paneli gerçekleştirildi.

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Nevzat Kor Salonunda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı ve OSAMER Müdürü Prof. Dr. Bedizel Aydın gerçekleştirdiler.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, yaptığı açılış konuşmasında, “OSAMER üniversitemizin marka niteliğindeki araştırma merkezlerimizden birisidir. Sakarya Üniversitesinde sadece fen bilimleri ve teknik alanlar değil sosyal bilimler de çok önemli açılımlar yapmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Ortadoğu Enstitüsü, Diaspora Araştırmaları Merkezi, İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Osmanlı Araştırmaları Merkezini bunlar arasında sayabiliriz. OSAMER’in kuruluşunda farklı disiplinlerden gelen hocalarımız Osmanlı’ya daha interdisipliner ve derinlikli bir bakış getirebilmek için yola çıktılar. Bu doğrultuda çok sayıda kongre ve sempozyum gerçekleştirdiler ve çok sayıda kıymetli yayın ortaya çıkardılar. OSAMER gibi merkezler sayesinde interdisipliner bakış açıları geliştirildi. Bu ve bu gibi sempozyumlar, alana yeni bir soluk getirme çabasını beraberinde getirmektedir; dolayısıyla bu çabaların ilgili tüm alanlara ve disiplinlere katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Bedizel Aydın ise yaptığı açılış konuşmasında, OSAMER’in tarihçesi ve faaliyetleri hakkında genel bir bilgilendirmede bulunduktan sonra programın konusunu özetleyerek, sempozyum boyunca, “Disiplinlerin sınırlarının tartışıldığı günümüzde; genelde tarih ve edebiyat, özelde ise Osmanlı tarihi ve Türk edebiyatı konularında ve aralarındaki ilişkiye dair problemlerin, konuyla ilgili yeni yaklaşımların tartışıldığı tebliğlere” ağırlık verileceğini ifade etti.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, “Tarih ve edebiyat, insanoğlunun varoluşuyla birlikte başlayan ve varlığı insanla birlikte anlam kazanmış kadim iki olgudur. Her iki alanın birikimi de her ne kadar kadim zamanlarda vuku bulmuş olsalar da güncel ilgilerimiz arasındadır, çünkü iki alan da geçmişteki varoluşların bize ulaşmalarıyla ilgilidir. İnsanoğlunun ontolojik hüviyetiyle kurduğu bu olmazsa olmaz ilişkiler dolayısıyla tarih ve edebiyatı insan oluşumuzla birlikte düşünmek ve ikisini de yeni bilgi, yaklaşım ve çalışmalarla güncel hayatımızda yeniden yorumlamamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, FSMVÜ Rektörü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Andı, Sakarya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu ve FSMVÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Tökel’in katılımlarıyla açılış paneli gerçekleştirildi. Açılış paneli konuşmalarında, edebiyat ve tarih ilişkisinin çeşitli veçheleri üzerinde durularak, edebiyat tarihi, yeni tarihselcilik, edebiyat tarihi yazımı, tarihsel roman, divan edebiyatı ve tarih ilişkisi gibi konular ele alındı.

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