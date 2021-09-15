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SASKİ ilçelerde alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde devam eden altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

SAKARYA 15.09.2021, 17:33
SASKİ ilçelerde alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ilçelerde devam eden altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

SASKİ, ilçelerde devam eden altyapı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi’nde abone bağlantıları yapılan yağmursuyu ve içme suyu hatları sayesinde bölgeyi uzun yıllar boyunca sağlam altyapı ile buluşturacak. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmalar neticesinde 900 metre yağmursuyu hattı, bin 600 metre içme suyu hattı ve 40 adet ızgara imalatı ile Çeşmebaşı Mahallesi’nin yenilenen altyapısı uzun yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde abonelere hizmet verecek. Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Uzun yıllar boyunca kesintisiz içme suyu ve sağlam altyapı için Karapürçek ilçemizde başlattığımız çalışmaların sonuna geldik. Abone bağlantıları gerçekleştirilen çalışmaların ardından yine Büyükşehir Belediyesi marifetiyle güzergaha atılacak asfalt ile yeni ve modern bir görünüme kavuşturulacak. Çalışmalarımızın bölgeye ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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