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Sakarya’da yağış etkili oluyor

Meteorolojik verilerin ardından sabah saatlerinde Sakarya’da başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

SAKARYA 11.08.2022, 09:58
Sakarya’da yağış etkili oluyor

Meteorolojik verilerin ardından sabah saatlerinde Sakarya’da başlayan yağış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından Sakarya kuvvetli yağış için uyarılmıştı. Günlerdir şehirde hakim olan bunaltıcı sıcaklar yerini yağmura bıraktı. Hava sıcaklığı 22 derece ölçülürken yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Sakarya genelinde etkili olacağı öngörülen kuvvetli yağış için Büyükşehir Belediyesi ekipleri de hazır bulunuyor.

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