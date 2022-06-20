Öğrencileri sevindiren haber: Bütçelerine uygun yemekleri bu lokantada yiyecekler

Üniversite bölgesinde öğrencilerin sağlıklı ve bütçelerine uygun yemeğe ulaşabilmeleri için Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kampüs Öğrenci Lokantası çalışmalarında sone gelindi. Bölgede incelemelerde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Kaliteli ve sağlıklı ürünler ile bütçelerine uygun yemekleri kar payı gözetmeden öğrencilerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, daha önce haberini paylaştığı öğrenci lokantasında incelemelerde bulundu. Üniversite bölgesinde öğrencilerin sağlıklı ve bütçelerine uygun yemeğe ulaşabilmeleri için açılacak lokantada sona geldiklerini ifade eden Başkan Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel’den çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yüce, kar payı gözetmeden, öğrenci dostu bir çalışmanın hizmete sunulacağını da vurguladı.

“Bütçelerine uygun yemekleri kar payı gözetmeden öğrencilerimizin istifadesine sunacağız”

Büyükşehir belediyesinin her zaman öğrencilerin yanında olduğunu belirten, üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Yüce, “Öğrenci kardeşlerimizle bir buluşmamızda lokanta talepleri olmuştu. Üniversitelerimize yakın bir konumda bir çalışma için hazırlıklarımızın olduğunu ifade etmiştim. Bugün çalışmalarda sona geldiğimiz öğrenci lokantamızı ziyaret ettim ve hamdolsun artık sona geldik. Yakında inşallah açılışını yapacağız. Kaliteli ve sağlıklı ürünler ile bütçelerine uygun yemekleri kar payı gözetmeden öğrencilerimizin istifadesine sunacağız. Hayırlı olsun” dedi.