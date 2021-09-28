Korona virüs hastalığına yakalanan doktora pankart açarak moral oldular

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Sakarya Şubesi üyeleri, korona virüs sebebiyle yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal odaya alınan Opr. Dr. Hayri Mete için hastane önünde pankart açarak moral oldular.

AFGD üyesi olan Opr. Dr. Orhan Hayri Mete, korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mete burada yoğun bakıma alınarak tedavi olmaya başladı. Tedavilere olumlu cevap veren Mete, yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındı. Durumu haber alan Afet Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, hastaneye giderek üyeleri olan Opr. Dr. Orhan Hayri Mete ile tedavi gören diğer hastalara, ‘Haydi Orhan baba hep birlikte başaracağız. Çoğu gitti azı kaldı. Tüm hastalarımıza şifa dileriz’ yazılı pankart açarak moral oldular.