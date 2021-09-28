banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Korona virüsü yok eden cihaza altın madalya
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Sarhoş sürücü alkolmetreyi POS cihazı sanınca...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...
Cübbeli Ahmet: AK Parti, parlamenter sisteme dönerse...

Korona virüs hastalığına yakalanan doktora pankart açarak moral oldular

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Sakarya Şubesi üyeleri, korona virüs sebebiyle yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal odaya alınan Opr. Dr. Hayri Mete için hastane önünde pankart açarak moral oldular.

SAKARYA 28.09.2021, 16:59
Korona virüs hastalığına yakalanan doktora pankart açarak moral oldular

Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Sakarya Şubesi üyeleri, korona virüs sebebiyle yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanarak normal odaya alınan Opr. Dr. Hayri Mete için hastane önünde pankart açarak moral oldular.

AFGD üyesi olan Opr. Dr. Orhan Hayri Mete, korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mete burada yoğun bakıma alınarak tedavi olmaya başladı. Tedavilere olumlu cevap veren Mete, yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alındı. Durumu haber alan Afet Gönüllüleri Derneği yönetim kurulu ve üyeleri, hastaneye giderek üyeleri olan Opr. Dr. Orhan Hayri Mete ile tedavi gören diğer hastalara, ‘Haydi Orhan baba hep birlikte başaracağız. Çoğu gitti azı kaldı. Tüm hastalarımıza şifa dileriz’ yazılı pankart açarak moral oldular.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0