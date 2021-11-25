Büyükşehir’in ürünleri İstanbul Helal EXPO’da

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kenevir ve çeşitli aromatik bitkilerden ürettiği doğal bakım ile el emeğiyle hazırlanan malzemeler İstanbul’da gerçekleştirilen 8’inci İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Helal Expo Fuarı’nda büyük ilgi gördü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tanıtımı için Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki EXPO ve tanıtım programlarına katılıyor. BELPAŞ ile birlikte Sakarya’da tarımın güvencesi olan SERA A.Ş ile FİDAN A.Ş’nin yetiştirdiği kenevirlerden ve onlarca çeşit aromatik bitkiden üretilen ürünler, çeşitli fuarlarda sergileniyor. Büyükşehir tanıtım ekibi son olarak İstanbul’da bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) Helal EXPO Fuarı’na katıldı. BELPAŞ Büyükşehir’in ürettiği stant alanında bal, lokum, kabak, çikolata, fındık ürünleri ve kabak tatlısını tanıttı. Burada stant hazırlayan ekip, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere Büyükşehir’in ürünlerini tanıttı. Doğal bitkilerden oluşturulan bakım ve gıda ürünleriyle birlikte el emeğiyle hazırlanan aksesuarlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir standı, fuarın en fazla ilgi gören bölümlerinden bir tanesi oldu. Harbiye’de yapılan fuar 28 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.