Bilgi Evlerinde yeni dönem başlıyor

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Yağcılar, 15 Temmuz Camili ve Merkez Bilgi Evleri ile yeni faaliyete geçen Dernekkırı ve Taşkısığı Millet Evlerinde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Başkan Işıksu, “Birçok merkezimizde devam eden zengin içerikli kurslarımıza hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

Adapazarı Belediyesi Merkez Bilgi Evi’nde (Yuvam Sokak) 11. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlıklı üniversiteye hazırlık kursları ile 4,5,6,7,8 sınıflara yönelik Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, İngilizce, Almanca, Din Kültürü, Akıl Oyunları, Robotik Kodlama, Bilgisayar, Müzik ve Masa Tenisi kursları verilecek.

15 Temmuz Camili Bilgi Evi’nde Giyim, Resim (Yağlı Boya, Karakalem, Sulu Boya), El Sanatları, İğne Oyası, Tel Kırma, Seramik, Mefruşat ve İngilizce kursları, Yağcılar Bilgi Evi’nde Ahşap Boyama, Giyim, El Sanatları, Resim, İngilizce, Çini, Hat ve Kaligrafi ve Okuma- Yazma kursları için kayıtlar alınacak.

Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve faaliyete başlayan Millet Evlerinden olan Dernekkırı Millet Evi’nde Giyim, Jimnastik, Matematik,Okuma-Yazma, Ana Sınıfı,Çocuk Bakım Elemanı, Drama, Diksiyon, Cilt Bakımı ve Temel Makyaj, Taekwondo,Resim, El Sanatları (İğne Oyası) Masa Tenisi, Kick Boks, İngilizce,Pilates ve Zumba kursları; Taşkısığı Millet Evi’nde ise Taekwondo,El Sanatları, Giyim ve Pilates kursları gibi çok farklı alanlarda zengin içerikli kurslar faaliyette olacak. Dilediği alanda kurslara kayıt olanlar için dersler, 3 Ekim Pazartesi günü başlarken, ilgililer, 2720104 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.