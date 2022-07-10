Başkan Soykan: “Birlik ve beraberlik içerisinde, nice bayramlara”

Kurban Bayramı’nın ilk gününü yoğun bir programla geçiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Kurban Bayramı’nın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, daha nice bayramlara” dedi.

Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı Belediyesi’nin bayramlaşma programı Kurban Bayramı’nın birinci günü Alparslan Türkeş Parkı’nda gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına İlçe Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Semih Gümüşbaş, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, Akyazı Ticaret Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Mehmet Çakmak, siyasi parti temsilcileri, STK ve oda başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı.

İlçe protokolünün bayramlaşması sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Bilal Soykan, Kurban Bayramı’nın vatana ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti. Başkan Soykan, “Bu bayramda da Akyazı Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediğimiz ilçe bayramlaşma törenimizde ilçe protokolümüz ile bir araya geldik. Bayramlar toplumumuzu bir arada tutan, bir olduğumuzu, birlik olduğumuzu hatırlatan, kardeşlik ve beraberliğimizi güçlendiren bir olgudur. Bayramımızın vatanımıza ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, daha nice bayramlara inşallah” diye konuştu.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ise, “Milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan özel günlerimizden Kurban Bayramına ulaşmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Aziz Milletimizin sevdikleri ile birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor, Kurban Bayramını içtenlikle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kaymakam Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan bayramlaşma programı sonrasında ilçe protokolü ile birlikte yeni hizmet binasına taşınan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ve ziyaret etti. İlçe Jandarma Komutanlığı’nı da ziyaret eden ilçe protokolü görevi başındaki personellerin bayramlarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi. Kaymakam Yakup Güney ve Başkan Soykan, beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akyazı Grup Amirliği’ni ziyaret ederek itfaiye personelleri ile bayramlaştılar. Sonrasında ise Akyazı Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalar ve hastane çalışanları ile bir araya geldiler.