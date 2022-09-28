2-8 yaş arası çocuklar için sünnet töreni düzenlendi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde 2-8 yaş arası çocuklar için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Arifiye Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplu sünnet törenine Vali Yardımcısı Selda Dural, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve birçok bürokrat katıldı. Törende konuşan Sakarya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, insan hayatında önemli bir yeri olan bu günlerin güzel bir anı olarak kalmasını sağlamak, çocukları mutlu etmek ve aile ortamını arattırmamak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.