Yazın spor sakatlanmalarına dikkat

Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları riskini azaltmak ve eklem sağlığını korumak için sporun önemli olduğunu ve bilinçsizce sporun sakatlanmalara neden olduğunu belirten İstanbul Şafak Hastanesi Doktoru Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı , Op. Dr. Erman Çekiç spor yaparken bağlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Pandemi süreci nedeniyle 1 yılı aşkın süredir evde vakit geçiren birçok insan kilo almanın yanı sıra egzersiz de yapamadı. Yazın gelmesi ile birlikte spor yapmak, çeşitli yaş grubundaki insanlar tarafından tercih ediliyor. Ancak daha önce spor yapmayıp birdenbire spora başlayanlarda farklı nedenlerle ’sakatlık’ oluşuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir evde olduğumuz ve spor salonlarının kapalı olması nedeniyle alışık olunan spor aktivitelerinin yapılamadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. Erman Çekiç normalleşme süreci ve havaların ısınmasıyla fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin spora başvurduğunu aktardı. Aylardır hareketsiz yaşamda kalınması sebebiyle fit bir vücuda sahip olmaya çalışırken oluşabilecek sakatlıklardan korunmak için mutlaka spor cerrahisi konusunda deneyimli hekimlerden destek alınması gerektiğinin altını çizdi.

Op. Dr. Erman Çekiç “Sosyal yaşantımızın gerekliliklerinden biri haline gelen sporu, sağlıklı bir yaşam için hayatımızın her anına yerleştirmeliyiz. Yapılacak olan sportif aktivitenin türüne göre bilinçli olarak vücudumuzu spora hazırlamak, gelişebilecek sakatlıkların riskini büyük oranda azaltmaktadır. Ortopedik açıdan kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının riskini azaltmak ve eklem sağlığımızı korumak adına da doktor kontrolünde ama spor ile de ilişkimizi kesmeden sağlıkla yaşama devam edebilirsiniz” dedi.