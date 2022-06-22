Yaz Aylarında Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Yaz aylarında daha çok su için

Yaz döneminde oldukça sık karşılaşılan su kaybının önemine dikkat çeken Diyetisyen Güneş ”Vücudumuzun % 55 ila 75’i sudan oluşmaktadır. Bu kadar önemli bir bileşenin kaybının vücutta ağır etkileri olabilmektedir. Vücut ağırlığının %10’u kadar su kaybetmesi sonucunda dehidrasyon durumu oluşmaktadır. Bu durum halsizlik ve yorgunluğa neden olmaktadır“ dedi. % 20 su kaybı durumunda ise yaşam tehlikesi oluşabileceğini söyleyen Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş ”Bunu önlemek için özellikle yaz aylarında en az 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekmektedir. Ancak yapılan egzersize, kafeinli içecek tüketimine bağlı olarak su miktarı artış göstermektedir. Yeterli sıvı alınıp alınmadığı idrar renginden kontrol edilebilir. İdrarın rengi açık sarı renk olmalı, koyu olması yeterli su içilmediğini göstermektedir” açıklamasında bulundu.

Sıvı alımında bir diğer önemli noktanın içilen diğer içeceklerin su yerine geçtiğini sanmak olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş ”Hiç bir içecek özellikle çay ve kahve tüketimi su yerine geçmez. Aksine vücutta su tutulmasını artırdığı için daha fazla su tüketilmelidir” dedi.

Sıcak havalarda nelere dikkat etmeli?

Sıcak havalarda nasıl beslenilmesi gerektiğine dair detaylı bir açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, dikkat edilmesi gereken genel noktaları ise şöyle sıraladı:

-Yaz ayları, besin zehirlenmeleri açısından da oldukça risklidir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan, et, yumurta, süt, balık gibi besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına dikkat edilmelidir, -Yeterli ve dengeli beslenme yaşamın her döneminde, sağlığın korunması için temel esastır. Bu nedenle, bütün besin gruplarından yeterli miktarda alınmalıdır, -Havanın geç kararması nedeniyle akşam yemeklerinin geç saate kalması, sindirim sıkıntıları ve enerji harcanması açısından sıkıntı yaratacağı için, yemekleri mümkün olduğunca erken saatte yemeye özen gösterilmelidir, -Sağlıklı beslenme kurallarını hayata geçirmek önemlidir. Az ve sık yemek yemeye ve uzun süre aç kalmamaya özen göstermek gerekir. Bütün besin gruplarından dengeli ve düzenli olarak tüketmek önemlidir.

Yemeklerin pişirilişi ve porsiyon kontrolü önemli

Yaz döneminde tüketilen besinlerin miktarının ve pişirilme şeklinin de beslenmede önemli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş önemli bilgiler verdi. Güneş;