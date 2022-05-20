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Yanlış duruş şekli skolyozu tetikliyor

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.Yusuf Aşık, özellikle çocuk ve gençlerde yanlış duruş şeklinin skolyozu tetiklediğini belirterek, “Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşı eğri, dönük durarak çalışması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor” dedi.

Sağlık 20.05.2022, 10:59
Yanlış duruş şekli skolyozu tetikliyor

Özel İmperial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr.Yusuf Aşık, özellikle çocuk ve gençlerde yanlış duruş şeklinin skolyozu tetiklediğini belirterek, “Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşı eğri, dönük durarak çalışması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor” dedi.

Telefonla meşgul olurken uzun süre aynı pozisyonda kalma sonucu kasların bir tarafı güçlenirken diğer tarafında zayıflık oluştuğuna dikkat çeken Aşık, bunun da omurgada eğriliklere sebep olduğunu kaydetti.

Skolyozu, çocuk ve gençlerde daha sık görmeye başladıklarını kaydeden Aşık, “Gençlerde, özellikle çocuklarda skolyozu daha sık görmeye başladık. Genel hastalar içerisinde daha yoğun geliyor anlamına gelmesin. Daha öncekilere göre artış oldu. Bunun sebebi çocuklarımız genellikle masa başında oturup bilgisayara karşısında eğri, dönük durması sonucu pozisyon bozukluğundan kaynaklanıyor. Telefonla meşgul olurken uzun süre aynı pozisyonda kalmaları sonucu kasların bir tarafı güçlenirken diğer tarafında ise zayıflık oluşuyor. Dolayısıyla bu duruş şekli omurgada eğriliklere sebep oluyor. Elbette konjental tarafı vardır, başka etkenler vardır ama bu şekilde artışını daha çok onlara bağlıyoruz” dedi.

Sürekli aynı tarafta taşınan çantanın omurgada eğriliklere sebep olduğuna dikkat çeken Aşık, “Bir dönem okula giden çocukların tek omuzda çanta taşımaları, genç bayanların bir koluna çanta asmaları, belki bir kilogram ağırlığı önemsemiyoruz ama; o bir kilo çok önemli. Çünkü çantayı omuza astığınız zaman omuzdan düşmesin diye dengeyi korumaya çalışıyoruz. Dengeyi korumaya çalıştığınız zaman vücudun dengesini bozmuş oluyorsunuz. Hep aynı tarafta taşınan çanta ağırlığı önemli değil ,omurgada eğriliklere sebep oluyor. Özellikle gençlerde bunları daha sık görmeye başladık. Bu çağın hastalığı haline geldi deniliyor onu zaman gösterecek. Kesinlikle bilgisayar başında olan, ders çalışan çocuklarımızın sandalyede yan durup da masaya dönük şekilde çalışmalarını istemiyoruz. Tamamen ekranın tam karşılarında olmasını ders çalışırken defter, kitabının tam karşısında olmasını istiyoruz. Sandalyede otururken, sandalyenin alçakta olmasını masaya yakın durmalarını istiyoruz ki; dik dursunlar. Aksi takdirde öne doğru eğik duruyorlar bu da kifoz dediğimiz kamburluğa sebep oluyor. Aynı şekilde bu rahatsızlıkları yetişkinlerde de görüyoruz. Özellikle bankalarda çalışanlar, masa başı işi yapanlar öğretmenler bu tür kişilerde zaten pandemi nedeniyle hareketler azaldı kaslar zayıfladı bir de üzerine bu tür olumsuz faktörleri eklersek şikâyetler iyice artıyor. Bunlar sadece ağrılarla kalmıyor o pozisyondan dolayı kemiklerde de dejenerasyonlara sebep oluyor. Şimdiki ağrıların dışında gelecekte omurgada dejenaratif hastalıkların artışına sebep olacak. Bu daha büyük bir problem, çözümü daha zor” diye konuştu.

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