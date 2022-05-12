Yağ Kaybetmek İçin Ne Yapılmalı ?

3 Saatten Fazla Aç Kalmayın

3 saatten fazla aç kalmamalısınız ve yanınıza pratik kuru meyve, ceviz badem gibi atıştırmalıklar alabilirsiniz. Diyette zayıflatan öğün sebze veya salata yemek diye düşünüyorsunuz. Ama aslında protein alımı daha önemli. Bir öğünde et tüketmeye özen göstermek lazım. Dışarıda da kolayca temin edebilirsiniz.Köfte, tavuk ve tabii ki balık tüketmek zayıflamaya oldukça yardımcı. En korkulan ve diyete başlayınca hemen kesilen ekmek aslında diyetimize yardımcı. Esmer ekmekler (çavdar, tam tahıl, tam buğday) her öğünde 1 dilim tüketmeniz kan şekerinizi dengeler, gereksiz kaçamak yapmanızı engeller ve birçok b vitamini içererek sizi besler.

Pilav ve Patates Yerine Ekmek

Pirinç pilavı, patates, makarna yemek yerine öğünlerinize ekmek eklemelisiniz. Tabii ki sebze ve bakliyat tüketimi de önemli. Bir öğün et bir öğün sebze yemek gerçek zayıflamanın anahtarı diyebiliriz. Genellikle kilo problemi ile gelen danışanlarımızın anlattığı hikaye çok benzerdir: Ben çok yemiyorum, günde 2 öğün besleniyorum bir kahvaltı bir de akşam peki hocam neden kilo alıyorum? Spor salonunda 1 saat ağırlık çalışıyorum mekik çekiyorum basen hareketleri yapıyorum ama yağım hiç azalmadı neden?

Düzensiz Besleniyorsunuz

Az kalori alarak düzensiz beslendiğiniz için kilo alıyorsunuz aynı şekilde çok spor yapmak veya bölgesel hareketler çalışmak da kilo vermede azalmaya neden olabilir. Bu danışanlara normal yediklerinden çok daha fazla yemek içeren bir liste verdiğimizde hızla kilo kaybetmeye başlıyorlar, bu onları da şaşırtıyor. Aslında diyetin temel taşı yemekler, listeler değil tam olarak motivasyondur.

Diyet Sırasında En Çok Yapılan Hatalar

En büyük hata sürekli olarak tartılmak. Kilo tartıda gün gün düşmez, ödem artışları sık görünür. En doğru tartı sabah açken veya en az 3 saat aç ve susuzken haftada 1 kere aynı cihaz ile alınan tartıdır.

Stresli ve aceleci davranmak da yine diyeti bırakma sebeplerimizden. Diyette her hafta aynı sonuçları göremezsiniz. Çünkü vücutta birçok metabolik olay gerçekleşir. Bir hafta 3 kilo verip diğer hafta yarım kilo vermek gayet normal.

Geleceği olumsuz görme hatası. Bir kere diyet yaptım zayıfladım, geri aldım zaten başaramam gibi olmamış şeyleri olumsuz düşünerek diyeti bırakanlar çok. Halbuki bir gün akşama kadar bile diyeti bozsanız diğer güne hiçbir şey yok gibi başlamanız yine o hafta kilo vermenizi sağlayacaktır.

Çevredeki yorumlar. Çok enteresandır kilo alınca size şişman, çok çirkin olmuşsun git zayıfla diyen arkadaşlarınız, zayıflamaya başlayınca da kıskanmaya başlıyor. Yüzün çöktü, eskiden daha güzeldin gibi yorumlar geliyor ve psikolojileri bozuluyor.