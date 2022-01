İskenderun Gelişim Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak; hem ruhsal ve sosyal, hem de fiziksel sağlığımız üzerine etkisi olan beslenmenin, cinsellik üzerine de önemli etkilerinin olduğuna dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Yoğun çalışma koşulları, aksayan öğün saatleri ve yeme düzeni, hareketsiz yaşam ve beraberinde gelen metabolik sendrom oluşturan; yüksek tansiyon, insülin direnci/ tip 2 diyabet, kan yağlarındaki artış, obezite gibi birçok hastalık tablosu yorgun hissetmenize ve isteksizlik durumuna sebebiyet verebilmektedir. Özellikle diyabette değişen hormonal seviyeler, beraberinde cinsel isteksizliği, hayattan keyif alamamayı ve bu durum da eşinizle yaşadığınız özel problemlerle birlikte sizi mutsuz bir birey haline dönüştürebilir. Bu probleme karşı olmazsa olmazların en başında yeterli ve dengeli beslenme gelmekte. Düzenli aralıklara, atlanmadan tüketilen öğünler gün içinde daha zinde olmanıza katkı saylayacaktır. B grubu vitaminleri, gün içinde oluşan gerginliği azaltmaya yardımcı olacak ve sizi stresten koruyacaktır. Size özel hazırlanmış bir programda, tam tahıllı ekmek, karabuğday, esmer pirinç, bulgur gibi glisemik indeksi düşük tahılların içeriğindeki bu vitaminlerle hem hücreleriniz yenilenecek, hem yorgunluğunuz azalacak, hem de stresinizi geri plana atabileceksiniz” dedi.

Vitamin takviyesi önemli

Vitaminlerin cinsellik üzerindeki etkilerinden söz eden Eray Albayrak, yapılan birçok bilimsel araştırmada, çinko eksikliği ile birlikte erkeklerde cinsel isteksizliğin arttığının belirlendiğini söyledi. Albayrak, "Kırmızı/beyaz et, kabuklu deniz ürünleri (yengeç, ıstakoz, istiridye) özellikle dil balığı, kurubaklagillerden fasulye ve nohut, ceviz-fındık-badem gibi yağlı tohumlar, süt ürünleri, zenginleştirilmiş tahıl ürünleri ile size uygun düzenlenmiş bir beslenme programı ile yeterli çinko alımı sağlanacak ve isteksizlikten eser kalmayacaktır. Cilt sağlığınızı korumak, sağlıklı ve zinde görünmek oldukça önemli. Sebze ve meyveler antioksidan, vitamin ve mineral içeriği yüksek besinlerdir. Özellikle bu besinlerde yer alan E ve C vitaminleri, döllenme ve sperm kalitesine yardımcıdır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, temel olarak erkeklerde sperm üretimini, kas kütlesi ve gücünü, kemik yoğunluğunu arttıran testosteron oluşumunu maydanoz, ısırgan ve matchanın desteklediği gösterilmiştir. Doğurgan kadınların birincil seks hormonu estradiol gelişimine reyhan, melisa, ginseng, nar çekirdeği, sarı kantaron, civanperçemi, D vitamini destek olmaktadır. Progesteron destekleyici doğal besinler ise havuç, kuşkonmaz, çemen tohumu, ceviz, çikolata, hayıt tohumudur. Özellikle kokularıyla afrodizyak etki sağlayan, hindistancevizi, vanilya, karanfil, kekik ve lavanta rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Yüzyıllardır doğurganlık sembolü olarak kullanılan badem, eski zamanlarda afrodizyak etkisi nedeniyle sık tüketilen roka, cinsel istek ve gücü arttırıcı zencefil yapılan çalışmalarda da isteksizliğe destek olabilecek besinler arasında gösterilmiştir. Avokado, kuşkonmaz, kırmızıbiber üreme hormonlarını düzenleyici etkiye sahip besinlerdendir. Besinler sağlığa her yönden etki gösterebilmektedir. Kimi zaman hastalık önleyici, kimi zaman tedaviye destek olarak, kimi zaman da afrodizyak etkilerinden haberdar olmakta fayda var.”