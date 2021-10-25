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Uzmanlar kış aylarında güneş gözlüğü kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu

Kış aylarında güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken uzmanlar gözlüklerin sahte olmamasına, ultraviyole ışınını engelleyici özelliği olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık 25.10.2021, 10:12
Uzmanlar kış aylarında güneş gözlüğü kullanımıyla ilgili uyarıda bulundu

Kış aylarında güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken uzmanlar gözlüklerin sahte olmamasına, ultraviyole ışınını engelleyici özelliği olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, yaz aylarında sıklıkla kullanılan güneş gözlüklerinin kış aylarında da kullanılmasını öneriyor. Kış aylarında güneş gözlüğü kullanımına dikkat çeken uzman optisyen Meryem Coşkun, gözlüğün sahte olmamasına ve ultraviyole ışınını engelleyici özellikte olmasına dikkat etmek gerektiğini dile getirdi. Coşkun, “Kış ayları geldi diye güneş gözlüğünü çıkarmak pek normal doğal bir şey değil. Çünkü kış aylarında da güneş gözlüğü takılabilir. Kış aylarında olan ışınlar aslında yaz aylarındakinden pek de bir farkı yok. Tam tersi kış aylarında da ışınlara karşı maruz kalma ihtimalimiz var. Yansıyan ışınları var, kar, beyaz ışık olduğu için yansıma daha fazla olur. Bu yüzden yediden yetmişe gözlüğü herkesin takması gerekmekte. Sahte gözlüklerde cam kalitesi, camın ham maddesi, üretim aşamaları, üretilen yerleri bunların hepsi sıkıntılı ürünlerden oluşuyor. O yüzden gözlük alışverişlerinizde dikkat etmenizi öneririm" dedi.

Gözlük almaya gelen müşterilerden Yılmaz Güzel ise, güneş gözlüğü almaya geldiğini, gözlüğün yaz veya kış fark etmeksizin kullandığını, sahte güneş gözlüklerine karşı da internetten alışveriş yapmadığını, bilip güvendiği mağazalara gittiğini kaydetti.

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