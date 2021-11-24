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Umutla beklenen haber geldi! İşte Biontech'i bile geride bırakan 'SÜPER AŞI'

Almanya'da koronavirüse karşı geliştirilen ''Süper aşı'' ile ilgili çalışmanın sonuçları açıklandı. CoVac-1 adlı aşının Pfizer/BioNTech aşısından 3,5 kat etkili olduğu açıklandı. Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Sağlık 24.11.2021, 14:16
Umutla beklenen haber geldi! İşte Biontech'i bile geride bırakan 'SÜPER AŞI'

Dünya 2019'un son günlerinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün pençesinde... Çeyrek milyardan fazla insana bulaşan virüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

5 milyondan fazla hayata mal olan virüs pandeminin ilk gününden beri bilim dünyasının merceğinde. Bilim insanları neredeyse her gün virüs ile ilgili yeni bir keşfe imza atıyor.

UMUTLA BEKLENEN HABER GELDİ 
Pandemi ile mücadele son sürat devam ederken pandeminin seyrini değiştirebilecek yeni bir haber geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden akademisyenler tarafından geliştirilen CoVac-1 aşısından ilk sonuçlar geldi.

İLK SONUÇLAR OLUMLU 
Aynı habere göre, koronavirüse karşı özel olarak T-hücreleri oluşturması için tasarlanan yeni aşı birinci deneme aşamasından başarıyla geçti.

Deneme verilerine göre, halihazırda kullanımda olan aşılardan daha iyi bir bağışıklık tepkisi üretiyor. Bu yılın başında deneysel aşıyı olan 36 kişiden alınan birinci aşama deneme verileri, aşının güvenli olduğunu ve güçlü bir bağışıklık tepkisi üretebileceğini gösterdi.

BIONTECH'TEN 3.5 KAT DAHA FAZLA 
Bilim insanları aşının T-hücresi tepkisinin "SARS-CoV-2 enfeksiyonundan sonra ve onaylanmış aşılarla aşılamadan sonra tespit edilen düzeyleri aştığını" söyledi. Veriler, mideden tek doz şeklinde yapılan yeni aşının, Pfizer/BioNTech aşısının 3,5 katı ve AstraZeneca aşısının 20 katı kadar T-hücresi ürettiğini gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca, aşı kaynaklı T-hücresi tepkilerinin, mevcut endişe verici SARS-CoV-2 varyantlarından etkilenmediğini belirtiyor. Umut verici sonuçlar elde eden denemeye katılan hiç kimsenin T-hücre aşısı olmaları ardından geçen üç ay içinde Covid testi pozitif çıkmadı.

Ekip, aşının şu anda onaylanmış aşıların yanı sıra özellikle yaşlılar ve bağışıklığı baskılanmış olanlar için etkili bir tamamlayıcı aşı işlevi göreceğini öne sürüyor.

T HÜCRE TEPKİSİ DAHA DAYANIKLI 
İnsanları hastalığa karşı daha fazla korumanın bir yolu olarak T-hücreleri, aşı üreticileri ve klinisyenlerin gittikçe ilgisini çekmeye devam ediyor.

İnsanları enfeksiyonlara karşı koruyan bağışıklık tepkisinin bir parçasını oluşturan T-hücreleri genellikle antikorlarla birlikte çalışırlar. Ancak, antikor seviyeleri genellikle zamanla azalır ve artırılmaya ihtiyaç duyarken, T-hücreleri kan dolaşımında birkaç yıl kalabilirler.

Aşılardan elde edilen T-hücre seviyelerinin Covid'e karşı uzun vadeli koruma sağlamada anahtar olabileceğine dair kanıtlar ortaya çıkmaya devam etse de kişinin bünyesindeki T hücresi sayısının ölçümü zorluğunu korumaya devam ediyor.

YAŞLILAR VE HASTALAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 
“Antikor tepkisi, virüs tarafından saldırıya uğradığınızda vücudun ani tepkisini veya savunmasını yönlendiren şeydir. T hücresi tepkisinin gelmesi biraz daha uzun sürer ama daha dayanıklıdır, daha uzun sürer ve vücut onu hatırlar,” diyen AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot da verdiği bir demeçte T-hücrelerinin özellikle yaşlı insanlarda bağışıklık tepkisinin sürdürülebilirliği için çok önemli olduğunun altını çizdi

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