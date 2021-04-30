Sputnik V aşısı ne zaman kullanılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Salgın yönetiminde Antalya, Burdur ve Isparta'nın durumunu her yönüyle ele aldık. Bugün virüsün hareket alanlarını kısıtlayacağımız, yayılma şansı tanımamak için gayret edeceğimiz sıkılaştırmış tedbirlerinin uygulanacağı 17 günün ilki.

Bu dönem öncesinde tatil beldelerimize olağandan daha fazla hareketlilik gerçekleşti. Bu durumun virüsün yayılması için yeni bir fırsat olmaması amacıyla tedbir ve uygulamaları yerinde görmek üzere Antalya'da durum değerlendirmesi yaptık.

İlk günde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik. Aşı programımızda sevkiyat takvimiyle ilgili olarak birinci doz aşısını olmuş kişilerin ikinci dozu olana kadar saklı tutarak aşılamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle ülkemizde üçüncü bir aşının kullanımına onay verildi.

SPUTNİK V NE ZAMAN KULLANILACAK?

Sputnik aşısının acil kullanım onayı bugün verildi. Bu aşı da en kısa zamanda kullanıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak teslim edilecek.

Sinovac aşısında yakında planlandığı şekilde sevk edilmeye devam edilecek. BioNTech aşısıyla ilgili olarak iki doz arasında 6-8 haftaya çıkarılması kararının yanlış anlaşıldığı görülmektedir. Öncelikle bu karar bilimsel gerçeklerle, somut kanıta dayalı verilerin incelenmesiyle alınmış karardır.

İlk doz aşısını olup, ikinci dozları için randevu alan vatandaşlarımızı etkilemediğini daha önce açıklamıştım. İki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulumuz karar vermiştir. Yeni uygulamalarda bu süreler dikkate alınacaktır.

3 İLDE SON DURUM

Vaka sayılarında zirveyi gördüğünden bugüne önemli düşüş yaşanmıştır. Düşüş hızının daha da artacağı öngörülmektedir. Kısıtlamaya uyum iyi seviyede başladı.Bayram sonrasında çok daha öngörülebilir planlar yapabileceğiz.

Antalya'da her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 358. Antalya'da son haftada vaka sayısı yüzde 35 azaldı. Yatak doluluk oranımız yüzde 47,7. Yoğun bakım doluluk yüzde 66.3.

Antalya aşılama programını başarılı yürüten illerimizden. 65 yaş üstü yüzde 85.

Burdur'da 127 filyasyon ekibimiz var. Vaka sayısında yüzde 25 azalma var. 65 yaş üstü yüzde 83.

Isparta'da 311 filyasyon ekibimizle mücadele ediyoruz. Vaka sayısı son 1 hafta yüzde 35 oranında azaldı. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranı yüzde 84.

Antalya ilimiz sağlık yatırımları açısından önemli döneme girmiştir. 1000 yataklı şehir hastanemizin inşaatına başladık. Kumluca Devlet Hastanesi'nin 50 yataklı birimi, Alanya Devlet Hastanesi ve 100 yataklı Döşemealtı hastanelerimizin ihale aşamalarını yapmış bulunuyoruz.

Bu yıl içerisinde Konyaaltı Ağız Dış Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapacağız. Manavgat Devlet Hastanesi'nin projelerine çalışmış bulunuyoruz. Bir çok noktada aile sağlığı proje çalışmalarımız devam etmektedir. Şarkikaraağaç Hastanesi'nin inşaatına başlıyoruz. Isparta Aksu ilçe entegre hastanemizin proje çalışmalarına başlıyoruz.