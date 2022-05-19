Şırnak’ta kayalıklardan düşen kişi için askeri helikopter havalandı

Şırnak’ta pancar toplamaya giden ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Şırnak’ın Güneyçam köyü kırsal alanda kardeşi ile pancar toplayan Mustafa Zeyrek (66) kayalıklarda dengesini kaybederek düştü. Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi şartlarında 10 saatlik yapılan çalışmanın ardından Zeyrek’e ulaştı.

Durumu ağır olan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığı askeri helikopterle olay yerinden alınan Zeyrek, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.