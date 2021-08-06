Siirt’te vakalar 2 kat arttı, kanaat önderleri halkı aşıya davet etti

Korona virüs ile mücadelede en düşük aşılama oranına sahip iller arasında olan Siirt’te kanaat önderlerinden Şeyh Muiniddin Aydın, halkı aşı olmaya davet etti.

Siirt’te kanaat önderlerinden Şeyh Muiniddin Aydın, korona virüse karşı vatandaşları tedbirlere uymaya ve aşı yaptırmaya çağırdı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla uzun süredir mücadele edildiğini dile getiren Aydın, Siirt’te vakaların her geçen gün arttığını ve bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini söyledi. Aydın, “Covid-19 salgın hastalığı Siirt’te fazlasıyla artmış. Biz bilime inanan insanlarız. Bilime değer veren insanlarız. Dolasıyla aşı yapılmasını doktorların çoğu, hekimlerin çoğu tavsiye ediyor. Aşı yapılmasını arzu ediyor. En büyük akıl tedbirdir. Biz tedbirimizi elden bırakmayalım. Dolayısıyla maske, mesafe, temizliğe uyulması lazım. Herkes aşısını yapsın. Tedbirimizi alıp Allah’a tevekkül edelim” dedi.