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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası asıldı

Korona virüs salgını nedeniyle Sancaktepe’de inşa edilen ve yapımında sona gelinen hastanenin tabelası bugün asıldı.

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası asıldı

Korona virüs salgını nedeniyle Sancaktepe’de inşa edilen ve yapımında sona gelinen hastanenin tabelası bugün asıldı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:59
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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası asıldı

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi adı verilen hastanenin açılışı 29 Mayıs Cuma günü geçekleştirilecek. Yapımında sona gelinen hastane havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda 9 Nisan tarihinde iki hastanenin yapımına başlanmıştı. Sancaktepe'de inşa edilen salgın hastanesinin yapımında sona gelindi. Hastaneye korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı verildi. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin tabelası bugün asıldı. 125 bin metrekare alana inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinde 16 ameliyathane ve 432 adet yoğun bakım yatağı bulunuyor. Hastanede ayrıca gözlem odaları ve yoğun bakım, diyaliz odaları bulunuyor. Hastanenin açılışı 29 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek.

Hastane ile ilgili bilgi veren İstanbul 2. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Prof. Dr. Kamil Özdil, “Yaklaşık 1008 yataklı hastanemizde 432 adet yoğun bakım yatağımız bulunmakta. Bütün ekiplerimiz canla başla çalışmakta. İnşallah en güzel şekilde sağlık hizmeti sunmaya hazır hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.

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