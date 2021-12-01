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Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için bunlara dikkat edin

Çocukları fiziksel ve mental açıdan korumak için Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, ebeveynlere önerilerde bulundu.

Sağlık 01.12.2021, 15:39
Sağlıklı bir çocuk yetiştirmek için bunlara dikkat edin

Çocukları fiziksel ve mental açıdan korumak için Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, ebeveynlere önerilerde bulundu.

Çocukların zihinsel ve bedensel olarak sağlık bir gelişim göstermesi için anne babaların dikkat etmesi gereken pek çok konu var. Sağlıklı bir gelişim için bebeklikten ilk gençliğe kadar her yaş grubunda uygulanan farklı rutinler, sağlıklı nesiller ve sağlıklı bir toplum için de büyük önem taşıyor. Rutin sağlık kontrolleri bunlardan en önemlileri. Bebeklik döneminde yapılan düzenli kontroller, sağlıklı büyüme ve gelişimin izlenmesi yanında çocukluk çağında başlayan hipertansiyon, obezite, kalp ve diyabet gibi pek çok erişkin hastalığının önlenmesinde de anahtar rol üstleniyor. Büyümenin çok yakından izlenmesi, standart büyüme eğrilerin değerlendirilmesi ve normalden sapmaların erken teşhis edilip, çocukta kalıcı hasar bırakmadan önlenmesine olanak sağlıyor.

Rutin kontrolleri aksatmayın

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, “Her sağlıklı çocuk, doğumdan 6 aya kadar her ay, 6 ay - 2 yaş arası 3 ayda bir, 2 - 6 yaş arası yılda bir ve 6 yaş sonrası 2 yılda bir rutin kontrollerden geçmelidir. 1 - 16 yaş arası çocuklarda, öncelikle çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından fizik muayenesi yapılarak aileden çocuğun sağlık geçmişi ile ilgili bilgiler alınarak, geçirdiği hastalıklar, özel hastalıklar ve ailede olan kronik hastalıklar sorgulanır” ifadesini kullandı.

Muayenede çocuğun kilo ve boy ölçümü yapılarak büyümesinin değerlendirildiğini söyleyen Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, “6 ay - 1 yaş arasında tam idrar tetkiki ve tam kan sayımı, serum demir profiline bakılır. Daha sonraki yıllarda bir sorun varsa bu testler tekrar edilebilir. Okul öncesi dönemde tam kan sayımı, demir düzeyi, tam idrar tahlili, kan kolesterol - lipid düzeyi, dışkıda parazit incelemesi gibi tetkikler gerekli görülebilir. Tahlillerin içeriği çocuğun sağlık durumu ve hastalık yüküne göre değişiklik gösterebilir” dedi. Doç. Dr. Çelik, sık enfeksiyon ya da alerjik hastalıklar yönünden şüphelenilen bir durumun söz konusu olması durumunda ise mutlaka alerji-immünoloji uzmanlarınca değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Eksik aşıları mutlaka tamamlayın

Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik, çocukluk çağında yapılan aşıların önemine vurgu yaparak eksik aşı bırakılmaması konusunda da uyardı. Çocukların sağlıkları için sağlık bakanlığının önerdiği tüm aşıların yaptırılması (ilk 24 ayda), 4 yaştan sonra ise karma, kızamık - kızamıkçık - kabakulak ve suçiçeği aşılarının tekrarlanması gerekir. Grip aşısı ise rutin olarak her çocuğa değil, belirlenmiş risk gruplarında öneriliyor.

Sağlıklı bir gelişim için dikkat edilmesi gerekenler

Çelik son olarak çocukların genel sağlığı için ebeveynlere olan diğer önerileri ise şu şekilde sıraladı:

Çocuklar sağlıksız yiyeceklerden uzak tutulmalı, fast-food yerine sebze, meyve, süt ve vitaminlerden zengin gıdalarla doğal beslenme alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığı için uyku düzenine ve düzenli bir hayatı olmasına dikkat edilmelidir.

Televizyon, bilgisayar, tablet karşısında geçirilen zamanlar en aza indirilerek spor, müzik, kitap okuma gibi faaliyetlere yönlendirilmelidir.

Sorunlar mutlaka karşılıklı konuşarak, tartışılarak, çocuğun isteklerini ve düşüncelerini ifade etmesine fırsat tanıyarak çözülmelidir.

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