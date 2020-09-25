Sağlık çalışanlarının Covid-19 ile özverili mücadeleleri fotoğraf karelerine yansıdı

Korona virüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanları, her türlü fedakarlığı göstererek zorlu mesailerine devam ediyor.

Uzun süre tıbbi maske, koruyucu gözlük ve üniforma ile çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanlarının yüzlerinde oluşan izler ve bedenlerindeki yorgunluk, ne kadar özveri ile çalıştıklarını gösteriyor. Korona virüs salgını nedeni ile görev ve sorumlulukları kat kat artan sağlık çalışanları, kendi hayatlarını hiçe sayarak birçok hayat kurtarmaya devam ediyor.

Salgının çıktığı günden itibaren tüm önlemlerin alınarak çalışmaların sürdürüldüğü Yozgat Şehir Hastanesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde paylaşılan fotoğraflarda sağlık çalışanlarının yüzlerinde derin maske izlerinin oluştuğu, gözlerinin altının şiştiği, alın ve şakak kısımlarında yaralar ve izlerin oluştuğu görülüyor.

Bu fedakar sağlık çalışanından bir tanesi de Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi pandemi servisinde görev yapan hemşire Ferdi Yaşar. O da diğer meslektaşları gibi yorgun, bitkin uykusuz kalsa da saatlerce tulum içinde bekleyip bir bidon üzerinde uyuklasa da bu kutsal görevi en iyi şekilde icra etmeye çalışıyor.

“Bir hastanın şifasında emeğim geçiyorsa mutlu oluyorum”

Mesleğini severek sürdürdüğünü anlatan sağlık çalışanı hemşire Ferdi Yaşar, “Covid servisinde çalışan bir hemşire olarak görev yapmaktayım. Severek çalıştığım bir birimdeyim ve özellikle halkımıza hizmet ettiğim için çok mutluyum. Biz tulum içerisinde ne kadar kalsak ta hem fiziki hem de ruhsal olarak yorulsak ta, uykusuz da kalsak bu mesleği yaptığım için gurur duyuyorum. Bir hastanın şifasında bir emeğim geçiyorsa mutlu oluyorum ve bunun verdiği mutluluk bana yetiyor. Zorlu şartlar altında çalışıyoruz, yeri geliyor eve gidemiyor, ailelerimizin yanında olamıyor anne ve babamıza yaklaşamıyoruz. Çünkü kronik hastalığı olan aile üyelerimiz var. Bu mesleği severek yapıyoruz ve hizmet ettiğim için çok mutluyum. Bundan önce nasıl hizmet ediyorsan Covid-19 aşamasında da hizmetimize daha fazla devam edeceğiz” dedi.

“Korona virüs ile mücadelede en büyük sorumluluk halkımıza düşüyor”

Vatandaşların korona virüs ile mücadelede özverili olmalarını ve kendilerine yardımcı olmalarını da isteyen Yaşar, “Temennim Covid-19 salgını ülkemizden en az zararla uzaklaşır. Burada en büyük sorumluluk hem bize hem de halkımıza düşüyor. Biz burada nasıl özverili davranıyor, uykusuz, yorgun kalıyorsak, fiziki ve ruhen yıpranıyorsak halkımızdan da rica ediyorum. Bizim bu emeklerimiz karşısında onlarda bize yardımcı olsun. Benim nöbetimde sırılsıklam olduğum iki kare fotoğrafım var. O fotoğraf karesinde bir Covid-19 hemşiresinin ne kadar zor şartlarda çalıştığını, ter kar içerisinde kaldığını ve ne emekler sarf ettiğimizi gösteren iki kare fotoğrafımız var. Zaten yeri geliyor uykusuz kalıyoruz yeri geliyor hastalarımız kötüleşiyor odalarından çıkamıyoruz. Çünkü onlar bize emanet, emanetlerimize sahip çıkmalıyız. Saatlerce tulum içerisinde kaldığımız gün oluyor. Bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. Meslek seçecek olsam bir daha hemşireliği seçerim. Halkımıza, milletimize hizmet etmek beni fazlasıyla mutlu ediyor. Bir Covid-19 hastasına yardımcı olmak en büyük mutluluğum ve bunun mutluluğu bana yetiyor” şeklinde konuştu.

Yozgat Şehir Hastanesinde de sağlık çalışanlarının meslek aşkı ve Covid-19 hastalarına şifa olma çabaları da fotoğraf karelerine yansıdı. Yozgat Şehir Hastanesinde görev yapan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emrah Demirci, Covid -19 hastalığı nedeni ile yoğun bakım hastalarının tedavi edilmesinde önemli görevler aldı. Saatlerce yoğun bakımda görev yapan Op. Dr. Demirci’nin ve diğer sağlık çalışanlarının nöbet sırasındaki fotoğrafları da özverili çalışmayı bir kez daha gözler önüne serdi.