Sağlık Bakanlığının güncellenen koronavirüs rehberine göre tedavi ücretleri

Dünyada ve ülkemizde vakaların artması ve ülkemizde alınan önlemler zaman zaman bilgi kirliliği içinde yok oluyor. Özellikle son dönemde özel sağlık sigortalılarının en çok merak edip sordukları konu olan ‘Corona virüse yakalanırsam özel sağlık sigortam karşılıyor mu?’

Sigortan Biz kurucusu ve Sigorta Koçu Hakan Tan, bu soruyu yeni güncellenen Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Rehberini inceleyerek cevaplıyor. Hakan Tan, konuyla ilgili bilgileri şöyle derledi;

“Ülkemizde 3 basamakta tanımlanmış sağlık kurumları var.

Basamak Sağlık kuruluşları

*Resmi kurum tabipleri

*Aile sağlığı merkezi

*Toplum sağlığı merkezi

*Halk sağlığı laboratuvarları

*Belediyeye ait poliklinikler

*İşyeri sağlık ve güvenlik hizmeti sunulan birimler

*Üniversitelerin bünyesindeki mediko sosyal birimler

2.Basamak Sağlık kuruluşları

*Eğitim ve Araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri

*Entegre ilçe hastaneleri

*Özel hastaneler ve poliklinikler

3.Basamak Sağlık kuruluşları

*Eğitim ve araştırma hastaneleri

*Üniversite hastaneleri

*Özel Dal eğitim ve araştırma hastaneleri

13 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Vaka Takip Algoritmasına göre;

1.Basamak sağlık kurumuna başvuran örnek vaka: Coronavirüs ile ilgili bulgular ve son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden birine gitmiş,Coronavirüs olduğu tespit edilen bir vaka ile temas öyküsü var ise hasta hemen ayrı bir bölüme alınıyor. Hasta hemen il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildiriliyor ve yine bu müdürlük aracılığı ile hemen 2. ve 3. Basamak sağlık kurumuna sevk ediliyor.

2.veya 3. Basamak sağlık kurumuna başvuran örnek vaka: Coronavirüs ile ilgili bulgular ve son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden birine gitmiş,Coronavirüs olduğu tespit edilen bir vaka ile temas öyküsü var ise hasta hemen ayrı bir bölüme alınıyor. Hasta hemen il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildiriliyor. Hastaya gerekli testler yapılıyor ve önceden belirlenmiş referans laboratuvarlar olan Adana, Samsun, Erzurum, İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Referans Laboratuvarları (Ankara)’na test için gönderiliyor. Gönderim İl Sağlık Müdürlüğü gözetim ve denetiminde yapılıyor. Test sonucu çıkana kadar bu kurumlarda önceden özel olarak ayrılmış odalarda karantina altında tutuluyor. Test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda hasta yine önceden belirlenmiş 3. Basamak sağlık kurumlarına ya da ilde belirlenmiş sağlık kurumuna sevk edilerek tedavisi başlanıyor. Bunun için şimdiden belirlenmiş 101 hastanenin yanında ayrıca 7 adet de karantina hastanesi belirlenmiş durumdadır.

Konuyu Özel Hastaneler ve özel sağlık sigortacılığı açısından ele alırsak; özel sağlık sigortanız varsa ve Coronavirüs’de görülen semptonların sizde olduğunu düşünüyorsanız, her zaman kullandığınız özel sağlık kurumuna gidebilirsiniz. Tercih ettiğiniz özel hastaneye gittiğinizde, şikayetleriniz Coronavirüs ile aynı ise yukarıda belirttiğimiz 2.ve 3. Sınıf sağlık kurumlarındaki algoritma işliyor.

Peki bu süreçte özel sağlık sigortası hangi masrafları karşılıyor?

Ülkemizde henüz resmi olarak Coronavirüs salgın hastalık ilan edilmediğinden özel sağlık sigorta şirketlerinin özel şartlarında belirtilmiş olan “resmi salgın hastalıklar kapsam dışıdır.” maddesi uygulanmıyor. Sigortanın özel hastaneye gidip Coronavirüs Testi yaptırıp test sonuçlarının pozitif çıkmasına kadar geçen karantina dönemi dahil kısaca ilk teşhis olana kadarki masrafları sigorta şirketi karşılıyor. Testin pozitif çıkması ile zaten tedavi özel hastanede yasalar gereği yapılamıyor ve özel hastaneler hastayı önceden belirlenmiş 3.basamak kurumlara sevk etmek zorunda kalıyorlar. Bu sevk ile sigorta şirketleri sadece ilk teşhisi ödemiş sonrasındaki tedavileri Sağlık Bakanlığı karşıladığı için maliyetlere katılmamış oluyor.

Bu uygulama sadece Coronavirüs içinde geçerli değil. Sağlık Bakanlığı toplumun sağlığını yakından etkileyecek ve hızla bulaşabilecek kuduz, verem vb hastalıklar için de hastaları kendi belirlediği özel kurumlara yönlendiriyor ve tüm tedavi ve kontrolü yine bu kurumlar üzerinden takip ediyor.

Özel sağlık sigortanız var ancak uçak yolculuğu sırasında semptomlar ortaya çıkarsa ne oluyor?

Pilot tarafından vaka, kuleye bildiriliyor. Kule tarafından olay havalimanı sağlık denetleme merkezine/havalimanı operasyon merkezine bildiriliyor. Sağlık Denetleme Merkezi vakayı uçakta değerlendiriyor ve olası vaka formu ile vakayı 112’ ye teslim ediyor.Vaka, 112 vasıtasıyla referans hastanelerden en yakınına transfer ediliyor ve İl Sağlık Müdürlüğüne raporlanıyor. Bu noktada hasta, “Benim sağlık sigortam var. Beni özel hastaneye götürün.” dese de kabul edilmiyor. Bu arada böyle bir vaka ile karşılaşıldığında tüm yolculara yolcu iletişim bilgi kartı dolduruluyor, hastanın iki ön, iki arka ve iki yan koltuk yolcu bilgisi alınıyor. Hastanın testleri pozitif çıkarsa bu bilgileri alınan kişilerin de yine 14 gün boyunca evde kalmaları isteniyor ve sağlık durumları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.

Özel sağlık sigortanız var ancak semptomlar havalimanında ortaya çıkarsa ne oluyor?

Kişi sağlık denetleme merkezine götürülüyor ve Sağlık Denetleme Merkezi personeli tarafından değerlendiriliyor. Gerekli görüldüğünde İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilip 112 vasıtası ile referans hastanelerden birine sevk ediliyor. Kişi “Beni özel hastaneye götürün, özel sigortam var.” dese de yine kabul edilmiyor.

Peki iş yerinizde bir çalışan, aynı evde yaşayanlar, aynı uçakta yolculuk edenler, aynı ortamda 15 dakikadan fazla bulunduğunuz kişinin test sonucu pozitif gelirse?

Tüm yakın temaslı kişiler il/ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından tesbit ediliyor ve 14 gün telefon aracılığı ile takip ediliyor. Bu kişilerin 14 gün boyunca evde kalmaları isteniyor. 14 gün içinde kişinin Coronavirüs semptomları ortaya çıkarsa 112 aracılığı ile testler yapılarak labrotuarlara gönderiliyor. Test sonuçları pozitif çıkarsa referanas hastanelerden birine sevk ediliyor. Bu durumda da yine kişinin “benim özel sağlık sigortam var, beni özel hastaneye götürün.” demesi bu vakalarda da kabul edilmiyor.

Coronavirüsün en çok bulunma ihtimali olan yerler arasında; kalabalık ortamlar, hastalığın bulunduğu ve hızla ilerlediği ülkelerde bulunmak, testleri pozitif çıkmış insanlarla yakın temasta bulunmuş olmak var. Gözden kaçmaması adına en dikkatli olunması gereken konulardan biri ise hastaneler, çünkü hasta olduğunu düşünen kişiler hemen hastanelere gidiyor, yapılan testlerde pozitif çıkanlar da negatif çıkanlar da hastanede bulunuyor. Sağlık bakanlığı algoritmasında test negatif çıksa bile yapılan tedaviden 48 saat sonrasında halen Coronavirüs semptomları devam ediyorsa yeniden test yapılması ve kişinin karantinaya alınması gerekiyor ve bu işlem de doğal olarak referans hastanelerde olması gerekiyor.



Bu konuyu virüsün görüldüğü ülkemiz dışında da birçok ülke çok önemsiyor. ABD başkanının yaptığı açıklamada çok zor durumda kalınmadığı sürece hastanelere gidilmemesi gerektiği, sağlık kurumlarının online olarak uzaktan erişim sağlamalarını, bu konuda çalışmalar yapacak kuruluşların destekleneceğini açıkladı. Virüs görülen birçok ülkede benzer yaklaşımlar virüsle mücadele eden ilgili kurumlar tarafından açıklanıyor.





“Bu konu ülkemizde ne aşamada?” diye baktığımızda özel hastanelerde uygulama ve işleyiş şu şekildedir;

Hangi özel sağlık kuruluşunu seçmiş iseniz öncelikle randevu almak için aradığınızda hangi branş için olursa olsun randevu vermeden önce Coronavirüs semptomlarını taşıyıp taşımadığınız sorgulanıyor.



Özel Hastanelerin girişinde oluşturulan özel bankolarda gerek hastaların gerekse yakınlarının ateş ölçümleri yapılıyor ve virüsün semptomları veya virüs görülen ülkelere 14 gün içinde bir seyahatinizin olup olmadığı sorgulanıyor. Burada amaç, diğer hastalar ile aynı ortamda bulunmadan hastayı steril bir ortama almak ve gerekli prosedürü uygulamaktır. Birçok hastane çok zor durumda kalmadıkça hastanelere gelinmesin diye online hasta hizmeti vermek ile ilgili çalışmalara başladı hatta bu uygulamayı başlatan öncü sağlık kurumları da var.”