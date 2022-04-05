banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Kars sele teslim
Kars sele teslim

Ramazan’da bunlara dikkat edin, sağlık sorunlarına sebep olabilir

Özellikle sıvı tüketimi ile yakından ilişkili böbrek, tansiyon, kalp hastalarını oruç tutmamaları konusunda uyaran Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Sıcakların etkisiyle vücutta fazla su kaybı meydana gelmesi sonucunda bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri baş gösterebilir. Özellikle terleme ile artan sıvı kaybını karşılamak amacıyla günde 2-2,5 litre su içilmeli. Oruç ile artan sıvı ihtiyacı gün içinde enerji düşüklüğü, baş ağrısı, tansiyon düşmesi gibi sağlık sorunlarına neden olabilir” diye konuştu.

Sağlık 05.04.2022, 10:59 05.04.2022, 11:05
Ramazan’da bunlara dikkat edin, sağlık sorunlarına sebep olabilir

“Sıvı alımını destekleyin”

İftar ile oruç açılmasıyla birlikte saat başı 1-2 bardak su tüketilmesi gerektiğini belirten Koçan, “Mutlaka öğünümüzde sıvı alımını destekleyecek sebze-meyve gruplarına yer vermeliyiz. Bunun için öğünde sebze yemeği-salata, ayran, komposto gibi içecekler de bulundurmalıyız, yatana kadar geçen sürede su ve meyve tüketimi ile sıvı alımını desteklemeliyiz” dedi.

Oruç açılırken içilen sıvının mutlaka oda ısısında olmasına dikkat çeken Beykent Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilem İrkin Koçan, “Boş mideye içilen çok soğuk su mideyi rahatsız edip ağrılara neden olabilir, ilk etapta bir bardak su ile oruç açılıp devam eden sürede 3-4 bardak suyu tüketmeliyiz. Yatana kadar ise 1- 1,5 litre suyu aralıklarla tüketmeliyiz. İçilmesi gereken suyun bir kerede fazlaca içilmesi mide sağlığı açısından uygun değildir” şeklinde konuştu.

“Çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edin”

İftar öğününde tüketilecek çorba-komposto-ayran tarzı içeceklerin de çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Koçan, “Çok sıcak ve çok soğuk sıvı tüketimi reflü gibi mide sorunları oluşturabilir. Kola gibi asitli içeceklerden hem çok şeker içerdiğinden hem de gazlı oluşu nedeniyle uzak durulmalı, tüketimini sınırlandırmalıyız. Asit içerikleri nedeniyle ciddi mide sorunlarına neden olabilir” dedi.

“Sade olanlarını tercih edin”

Maden suyu tüketiminin gün içinde kaybedilen elektrolit açığının kapatılmasında iyi bir tercih olacağına değinen Koçan, “Sade olanlarını tercih ederek, meyveli olanlarının içeriğindeki şeker alımından kaçınmalıyız. Gün içinde açlığa bağlı düşen kan şekerimizin çabuk toparlanmasını sağlamak için orucumuzu bir miktar su ile açtıktan sonra evde hazırlanmış şekersiz meyvenin kendi şekeriyle yapılmış komposto ile devam edebiliriz, böylece kan şekeri düşmesine bağlı yaşanan yorgunluk halini daha uzaklaştırmış ve toparlanmayı daha çabuk sağlamış oluruz. Öğünle beraber tüketeceğimiz ev yapımı ayran, doygunluk sağlayıp daha çabuk doymamıza ve tokluk hissinin gelişip çok fazla yemek tüketiminden ve kilo almaktan bizi korumasına destek olacaktır” şeklinde konuştu.

Midenizi rahatlatmak için bunları yapın

Hazımsızlık, reflü gibi şikayetlere karşı tavsiyede bulunan Koçan, “Mevcutsa yemekten sonra tüketeceğimiz rezene çayı ile midemizi rahatlatabiliriz. Yine limonata veya maden suyuna ekleyeceğimiz zencefil sindirim şikayetlerini azaltmaya yardımcı olacaktır. Gün içinde kaybettiğimiz mineral ve sıvı açığını yerine koymak için iyi de bir protein kaynağı olan yoğurttan yapacağımız ayran içine birkaç yaprak nane katarak yemek arkası midemizin rahatlamasını sağlayabilir” dedi.

#sağlık sorunları #ramazan
Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22