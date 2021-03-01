Prof. Dr. Haşmet Bardakçı: “Kalp ameliyatlarının ertelenmesi ölüm riskini artırıyor”

Korona virüse yakalanma endişesiyle birçok kalp hastasının ameliyatlarını ertelemeye çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, "Ameliyatların ertelenmesiyle birlikte özellikle koroner kalp hastalığı olanlar kalp krizi riskiyle yaşamlarını tehlikeye atıyorlar. Bu nedenle bu hasta grubunun gerekli olan tedavilerini ertelemeyip, bir an önce yaptırması çok önemlidir" dedi.

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, salgın sürecinde vatandaşların hastanelerden uzak durmasının ne gibi sorunlara yol açacağı üzerine açıklamalarda bulundu. Pandemi nedeniyle birçok kişinin, sağlık kontrollerini ve tedavilerini ötelemeye çalıştığını aktaran Prof. Dr. Haşmet Bardakçı, bazı kalp hastalıklarının tedavi ve ameliyatlarının kesinlikle bekletilmeden yapılması gerektiğinin önemine değindi. Bardakçı, her türlü ameliyattan sonra özellikle erken dönemde hastaların korona virüs açısından korunması gerektiğinin altını çizdi. Bardakçı, “Ameliyatların ertelenmesiyle birlikte özellikle koroner kalp hastalığı olanlar kalp krizi riskiyle yaşamlarını tehlikeye atıyorlar. Bu nedenle bu hasta grubunun gerekli olan tedavilerini ertelemeyip, bir an önce yaptırması çok önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

“Kalp krizi riski, korona virüsün oluşturduğu riskten daha tehlikelidir”

Kalpteki damar tıkanıklığının oluşturduğu kalp krizi riskinin, korona virüsün oluşturduğu riskten daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Bardakçı, “Bu durum, kalp ameliyatlar için de geçerlidir. Ancak koroner kalp hastalığı olan kişiler, korona virüse yakalanma endişesiyle ameliyatlarını erteledikleri zaman, çok daha fazla yaşamsal riski olan bir durumla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle koroner kalp damarlarında by-pass ameliyatı gerektirecek kadar darlıkları olan hastaların, tedavilerini bir an önce yaptırması gerekiyor. Çünkü kalplerindeki damar tıkanıklığının oluşturduğu kalp krizi riski, korona virüsün oluşturduğu riskten daha tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

“Hastalarımız kontrollerini mutlaka yaptırmalıdır”

Koroner by-pass ameliyatlarının pandemi ortamında bile güvenle yapılabildiğini anımsatan Prof. Dr. Bardakçı, "Ameliyatları, pandemi ortamında güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu nedenle hastaların endişelenmelerini gerektirecek bir durum söz konusu değil. Koroner kalp hastalığı dışında kalp kapak hastalığı olanların da ameliyat zamanları gelmiş ise mutlaka operasyonlarını yaptırmaları gerekir. Ameliyat zamanı gelmemiş ya da yaklaşmış olan hastalarımız da doktorlarının yakın takibi altında olmayı ihmal etmemeli, kontrollerini mutlaka yaptırmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Kalp ve damar hastalıklarının tedavisinin ve ameliyatlarının ihmal edilmesinin hayati sonuçlar doğurabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Bardakçı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kalp kapak hastalıkları biraz daha takibe uygundur. Ancak onun da ameliyat zamanını geçirmemek gerekir. Koroner arter hastalıklarının tedavileri ise kesinlikle bekletilmemelidir. Çünkü bu hastaların kalp krizi geçirme riski çok yüksektir. Bu süreçte kalp ile ilgili şikayetler ihmal edildiğinde daha büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Virüsün bulaşabileceği endişesiyle sağlık kuruluşlarına başvurmamak, kontrollerini ve ameliyatları ertelemek son derece yanlıştır."