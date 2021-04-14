Polonya’da son 24 saatte Covid-19’a bağlı 803 can kaybı

Polonya’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 803 kişi hayatını kaybederken, alışveriş merkezleri, kuaför ve güzellik salonları, spor kompleksleri ile kültür kurumlarının kapalı olduğu ülkede hükümet, kısıtlamaları 25 Nisan’a kadar uzattı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının üçüncü dalgasının ağır geçtiği ülkelerden Polonya’da salgın kontrolden çıktı. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 283 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 621 bin 116’ya ulaştı. Son 24 saatte salgın nedeniyle 803 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 59 bin 930 oldu.

Polonya’da geçtiğimiz hafta günlük vakalar 35 bin düzeyinde seyretmiş, en yüksek can kaybı sayısı da yine geçtiğimiz hafta 8 Nisan’da 954 olarak açıklanmıştı. Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle sağlık sisteminin çökmenin eşiğine geldiği ülkede Sağlık Bakanı Adam Niedzielski bugün düzenlediği basın toplantısında, daha önce 19 Nisan’da sona ereceği açıklanan kısıtlamaların 25 Nisan Pazar gününe uzatıldığını duyurdu. Buna göre, havuzların da aralarında bulunduğu spor kompleksleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphaneler gibi kültür kurumlarının yanı sıra kuaför, berber ve güzellik salonları ile alışveriş merkezleri 25 Nisan’a kadar kapalı kalmaya devam edecek. Buna karşılık Niedzielski, 19 Nisan Pazartesi günü itibarıyla ülkede kreş ve anaokullarının yeniden açılacağını bildirdi. Kreş ve anaokulların kapalı olmasıyla küçük çocuklarını bırakacak yeri olmayan ebeveynler işten izinli sayılırken, maaşlarını ise devlet ödüyordu. Alınan son kararla çocuklar anaokuluna, ebeveynler de işe dönebilecek.

Öte yandan hükümet, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 3 Mayıs Anayasa Bayramı tatili nedeniyle vatandaşların tatil için otellere akın edeceği endişesi ile ülke genelinde tüm otellerin 4 Mayıs tarihine kadar kapalı kalmasını kararlaştırdı. Ülkede ilk, orta ve yükseköğretim kurumları ise uzaktan eğitime devam ediyor.