Pfizer, Covid-19'a karşı ilaç denemelerine başladı

Yaklaşık 1 yıldan fazla bir süredir dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölmesine neden olan koronavirüse karşı ilaç denemelerinin son durumu merak ediliyordu. Aynı zamanda aşı üreticisi konumunda da bulunan Pfizer, ilaç denemelerine başladı.

"AŞININ YANI SIRA TEDAVİ DE GELİŞTİRİLMELİ"

Pfizer'in açıklamasına göre, antiviral ilacın klinik denemeleri, koronavirüse yakalanmış ve semptom gösteren kişilerle aynı evde yaşayan 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı yetişkin üstünde yapılacak. Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten, "Dünyayı etkisi altına almaya devam eden Kovid-19 ile mücadelede, enfeksiyonu kontrol eden aşıların yanı sıra, virüse yakalanan ya da maruz kalan insanlar için etkin tedaviler geliştirmek gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Pfizer Küresel Araştırma, Geliştirme ve Tıp Bölümü Başkanı Mikael Dolsten

"HIV'E KARŞI KULLANILAN MADDEYLE BİRLİKTE KULLANILACAK"

Dolsten, denenen ilacın başarılı olması durumunda virüsü, çoğalma imkanı bulamadan durduracağını ve enfeksiyona yakalananlarda semptomların gelişmesini önleyeceğini ifade etti. Kovid-19 virüsünün çoğalmasını sağlayan bir enzimin üretimini durdurmayı hedefleyen ilacın, HIV enfeksiyonlarında yaygın olarak kullanılan ritonavir ile birlikte kullanılacağı açıklandı.

Pfizer'dan önce, ABD merkezli Merck ve İsveçli ilaç firması Roche de koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi ve tedavisi için hap formatında ilaçlar geliştirdiklerini duyurmuştu.