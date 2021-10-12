(Özel) Pandemi ve mevsim değişimi aktarlarda yoğunluğu arttırdı

Kırşehir’de, korona virüs salgını ve yaklaşan kış mevsimi nedeniyle halkın bitkisel ürünler ve aktarlara ilgisi arttı.

Kırşehir’de aktar işi yapan Özgen Öz, doğal ürünlerin doktor kontrolü ile kullanımının önemli olduğunu, mevsim değişimi nedeniyle insanların aktarlara gittiğini söyledi. Öz, "Salgına yakalanan kişi doktor kontrolünden geçtikten sonra bize geliyor. Bu dönemde ise zencefil çokça kullanılan ürünler arasında yer buluyor. Buna bizce en büyük etken ise pandemi ve mevsimsel değişimler" dedi. Zencefil satışlarının arttığına dikkat çeken Öz,"Pandemi insanlara aslında doğal ürünlerin sağlıklı olduğunu hatırlattı. Pandemi yayılımı sonrasında insanlar, daha çok doğal ürünlere rağbet göstermeye başladı. Artan ham madde maliyetleri ile birlikte ürünlerin de fiyatlarında değişimler oldu. Doğal ilaçlara yönelen insanların talepleri karşısında ise bazı üreticiler, ürünlerde de maalesef zamlanmaya gitti. Bu durum bizlerin de tezgahına yansıdı" diye konuştu.

"Vatandaş ise şifalı bitkilere karşı duyarsız değil" diyen vatandaş ise; "Özellikle kış mevsimi ürünleri olan ve gripten korusun diye şifalı ürünler tavsiye ediliyor. Biz de gerekli ölçülerde alıyoruz. Özellikle papatya, ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünlerden faydalanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soğuk hava ve korona virüs döneminde, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için bitkisel ürünler vatandaşların ilk tercihi oluyor.