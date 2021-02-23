"Orta yaş üstü kişilere düzenli aralıklarla kolesterol testi öneriliyor"

Kolesterol yüksekliğinin doktor kontrollerinde yapılan testlerle saptanabileceğini belirten Prof. Dr. Bengi Başer, "Kolesterol seviyesi kontrol edilirken, aynı zamanda trigliserid değerlerini de kontrol etmekte fayda vardır. 35 yaş üstü erkekler ve 45 yaş üstü kadınların düzenli aralıklarla test olması önerilir" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, kolesterole ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bengi Başer, "Özellikle orta yaş üstü kişilerde hayati risk oluşturan kolesterol yüksekliği, yalnızca düzenli doktor kontrollerinde yapılan testlerle saptanabilmektedir. Vücuttaki bütün hücrelerde bulunan kolesterol; aynı zamanda dışarıdan aldığımız besinlerin içerisinde de bulunur. İyi ve kötü olarak iki çeşidi bulunan kolesterolün her ikisinin de vücutta belirli oranlarda olması, sağlık açısından ciddi önem taşıyor. Sağlıksız beslenme ve yaşam tarzıyla kötü kolesteroldeki artış, hayati tehlike içeren rahatsızlıklara neden olabilir. Yüksek kolesterolün belirli bir semptomu yoktur. Bu nedenle, tespit edilemeyen yüksek kolesterol kalp krizi veya inme gibi durumlara neden olabilir. Çeşitli ilaçlar ve yaşam tarzındaki değişikliklerle kolesterol seviyesini normal düzeye indirmek mümkündür" ifadelerini kullandı.

Yüksek kolesterolün herhangi bir semptom geliştirmemesi nedeniyle, düzenli aralıklarla test yapılması oldukça önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Başer, "Kandaki kolesterol seviyesi oldukça basit bir kan testi ile görülebilir. Kolesterol seviyesi kontrol edilirken, aynı zamanda trigliserid değerlerini de kontrol etmekte fayda vardır. 35 yaş üstü erkekler ve 45 yaş üstü kadınların düzenli aralıklarla test olması önerilir. Risk faktörlerinden bir ya da birden fazlasına sahip kişilerin de uzman doktorlara danışıp kan testi olmaları hayati önem taşır" diye konuştu.

Yüksek kolesterole bağlı gelişen komplikasyonlar

Teşhis ve tedavi edilmeyen yüksek kolesterol nedeniyle hayati tehlike içeren komplikasyonların gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Başer, "Kötü kolesterol seviyesi arttıkça kan damarlarında plak gelişimi meydana gelir. Bu duruma damar sertleşmesi adı verilir. Damar sertleşmesi, kan akışında zorlanmaya neden olan bir çeşit rahatsızlıktır. Bunun yanında, kalp damarlarında pıhtı oluşmasına bağlı kalp krizi ve beyin damarlarında oluşan pıhtılar sebebiyle felç yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"Yaşam tarzınızı değiştirin"

Yüksek kolesterol teşhisi konulduktan sonra, kolesterol seviyesini düşürmek için çeşitli yaşam tarzı değişikliklerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Başer, "Kişi sigara içiyorsa, yüksek seviyede alkol tüketiyorsa bırakması gerekir. Kişinin medikal geçmişine ve kolesterol düzeyine bağlı olarak çeşitli ilaç tedavileri de uygulanabilir" dedi.

Kolesterol seviyesini düşürmek için beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmanın oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Başer, "Önerilen beslenme biçimlerini takip etmek, herhangi bir ilaç almadan kolesterol seviyesini normal seviyelere indirebilir" diye konuştu.

Prof. Dr. Başer, önerilen diyetlerin genel özelliklerini şu şekilde sıraladı: "Trans ve doymuş yağ içeren besinleri tüketmemek, kırmızı et yerine beyaz et ya da balık tercih etmek, sebze ve meyve tüketimini arttırmak, kızartılmış gıda tüketmemek, hazır yemek ve atıştırmalıkları tüketmemek, düzenli spor yapmak, alkol ve sigara tüketimini tamamen bırakmak".

Belirtilen yaşam tarzı değişiklikleriyle azalmayan ya da farklı hastalıklarla kombine olan yüksek kolesterol durumunda ilaç tedavisine başvurulabileceğini belirten Prof. Dr. Başer, "İlaçlarının temel amacı, karaciğerin kolesterol üretimini sınırlamaktır. Süreç içerisindeki gelişim takip edilerek ilaç alımının dozu arttırılabilir ya da farklı ilaç seçenekleri değerlendirilebilir" dedi.