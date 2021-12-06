Mersin’de kanserle mücadelede yeni adım

Mersin’in en önemli sağlık merkezlerinden VM Medical Park Mersin Hastanesi’nde Radyasyon Onkolojisi Bölümü hizmete başladı. Mersin ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde kanser hastalığına karşı önemli bir tedavi üssü olmayı hedefleyen bölüm, yurt dışından gelecek hastalara da hizmet verecek.

MLP Care Grubu’nun yaklaşık 30 yıllık deneyimi ve uzman hekim kadrosuyla sağlık hizmeti sunan VM Medical Park Mersin Hastanesi, kanser hastalığıyla mücadele için en gelişmiş teknolojilerin yer aldığı Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nü hizmete açtı. 36 bin metrekarelik alanda ileri teknolojilerle sağlık hizmeti veren hastane, Radyasyon Onkolojisi Bölümü ile kanser hastalarının umudu olacak. Hastalar, ’herkes için sağlık’ felsefesiyle hizmet veren hastanede SGK ve birçok özel sağlık sigortası aracılığıyla kanser tedavisi olabilecek.

Kişiye özel kanser tedavisi uygulanıyor

Hastanenin Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde alanında uzman hekimler tarafından kişiye özel yaklaşımlarla kanser tedavisi gerçekleştiriliyor. Yeni jenerasyon ışın tedavi teknolojisi olan görüntü rehberliğinde yoğunluk ayarlı radyoterapi tedavisinin kullanıldığı bölümde, tedaviler radyasyon onkoloğu ve radyoterapi teknikerleri ile multidisipliner şekilde yürütülüyor. Bölümde tüm cihazlar network ağı ile birbirine bağlı olduğundan veri alışverişi yapılabiliyor. Böylelikle tedavi sırasında oluşabilecek manuel hatalar en aza indiriliyor.

Deneyimli onkoloji hekimleri ve hemşireleri görev yapıyor

Radyasyon Onkolojisi Bölümü’nde 6 yıllık tıp eğitiminin yanı sıra 5 yıl radyasyon onkolojisi eğitimi de almış uzman hekimler görev yapıyor. Bölümde hastaların tedavi ve takibine ilişkin tüm işlemler sırasında radyasyon onkoloğu ile birlikte çalışan, radyasyon onkolojisi üzerine özel eğitim almış onkoloji hemşireleri hastalara hizmet sunuyor.

Radyasyon tedavisiyle kanseri yenmek mümkün

Tüm dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türü olan kanser, onkoloji alanındaki hızlı gelişmelerle artık mücadele edilebilir bir hastalık haline geldi. Kanserle mücadelede ışın tedavisi yönteminin kullanıldığı radyoterapi, kanser hücrelerinin radyasyon ışınları kullanılarak tahrip edilmesi ve hastalığın bu şekilde tedavi edilmesini hedef alıyor.

Hastaların yüzde 70’inde radyoterapi gerekebiliyor

İyonizan radyasyon kullanılarak yapılan tedavi işlemlerinin kanser hücreleri üzerindeki etkilerini araştıran tıbbi bilim dalı olarak bilinen radyasyon onkolojisinde radyocerrahi ve radyoterapi olmak üzere iki farklı uygulama bulunuyor. Her iki grupta yer alan tedavi işlemleri de radyasyon kullanılarak yapılıyor. Hastada nasıl bir tedavi planının uygulanacağı, uzman hekim ve sağlık personellerinden oluşan multidisipliner ekipler tarafından yapılacak detaylı muayeneler ve tanı testlerinin ardından belirleniyor. Tüm kanser hastalarının yüzde 70’inde tedavinin herhangi bir aşamasında radyoterapiye gereksinim duyuluyor. Radyoterapi yöntemi tek başına uygulanabildiği gibi cerrahi öncesi veya sonrasında kemoterapiyle birlikte de uygulanabiliyor.

5 yıldızlı otel konforunda hizmet

Son yıllarda Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışından da çok sayıda hasta kabul eden hastanede alanlarında uzman deneyimli doktorlar, güler yüzlü sağlık çalışanları ve ileri tıp teknolojiyle hizmet veriliyor. Hangi sağlık güvencesine sahip olursa olsun tüm hasta ve yakınlarının konforunu ön planda tutan hastane, Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde 5 yıldızlı otel standartlarında faaliyet gösteriyor.