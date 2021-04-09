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Korona virüs vaka sayıları açıklandı: 258 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 08 Nisan 2021 korona virüs tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, son 24 saatte 258 kişi korona virüsten hayatını kaybetti.

Sağlık 09.04.2021, 10:56
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Korona virüs vaka sayıları açıklandı: 258 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte yapılan testler sonucuna göre 08 Nisan 2021 tarihi itibariyle 2 bin 316 kişinin septomlu, 55 bin 941 kişinin semptomsuz olarak korona virüse yakalandığı belirlendi.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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