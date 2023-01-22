Kök hücre tedavisi ile saç dökülmesini durdurun

Medikal ve Estetik Dermatoloji Kliniği bünyesinde yapılan kök hücre tedavisinin ağrısız ve konforlu olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kanberlioğlu Turan, tamamen hastanın kendi dokusundan özel bir saç dökülme tedavisi hazırlandığını söyledi.

Ense ve kulak arkası bölgedeki saç kökleri hemen her zaman dirençli ve sağlıklı kalmak için genetik olarak kodlanmış olduğuna dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kanberlioğlu Turan, "Bu sebeple kulak arkasındaki saçlardan 3-4 adet saç kökü acısız ve ağrısız şekilde alınır. Alınan bu saç kökleri özel bir süper hücre süspansiyonuna dönüştürülerek tamamen kendi dokunuzdan özel bir saç dökülme tedavisi hazırlanır" dedi.

Uygulamanın tek seans olarak planlandığını belirten Dr. Işıl Kanberlioğlu Turan, "Steril şartlarda yapılan bu yöntem, herhangi bir dikiş gerektirmez. Uygulama ortalama 30 dakika sürmektedir. Tedavi uygulandıktan sonra herhangi bir bakım yapılmasına gerek yoktur. Uygulama yapıldıktan sonra normal hayata devam edilebilir. Tedavinin etkinliği birinci ay başlamakla beraber, uygulamanın etkinliği üçüncü ayda netleşmektedir. Unutmayın saçta erken teşhis, saç kurtarır" diye konuştu.