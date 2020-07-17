Kilosu 300 liradan satılan lavanta balı büyük rağbet görüyor
Karaciğer yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balı, yoğun ilgi nedeniyle geçen yıla göre 50 TL zamlanarak kilosu 300 TL'den alıcı buluyor.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de adını duyuruyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde gerçekleştirilen lavanta üretiminden yılda bin 250 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor.
Bugüne kadar turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçeleri yakınına getiren bal üreticileri, lavantanın 40 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor.
Elde ettikleri lavanta balını lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan çıkaran bal üreticileri İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik alışveriş merkezlerine gönderiyor.
Geçen yıl kilosu 250 liradan satılan lavanta balı, yoğun ilgiden dolayı bu yıl 300 liradan satışa sunuluyor.
'LAVANTA BALI ŞİFADIR'
Yaklaşık 8 yıldır bal üreten Ömer Aral, 100 kovanının ve yaklaşık 1 milyon arısının olduğunu söyledi.
Arılarına 'işçilerim' diye seslenen Aral, lavanta balının oldukça ilgi gördüğünü ve insanların yeni lezzetleri keşfetmeye buraya geldiklerini anlattı.
Son yıllarda lavanta balının Karadeniz'in meşhur Anzer balı kadar ilgi gördüğünü anlatan Aral, "Bölgede su yok, en çok bu zorluyor bizi. Onlar için su taşıyoruz. 100 kovandan 500 kilogram bal elde ediyorum. Lavanta balının tadı ağır değildir. Şifalıdır, özellikle karaciğer yağlanmasına oldukça faydalıdır" dedi.
LAVANTA BALININ FAYDALARI
Lavanta balının ana vatanı Fransa’da yapılan araştırmalarda Lavanta balının Antienflamatuar, Antiromatik, Antiromatizmal, Antispazmodik, Antiseptik özellikleri tespit edilmiş ve doksanlı yıllarda aşağıdaki durumlarda tedaviye ve vücuda destekleyici olduğu yönünde makaleler yayınlanmıştır.
- Mikrop öldürücüdür.
- Karaciğer yetmezliğinde faydalı olduğu bilinmektedir. Karaciğer yağlanmasını önler. Hepatit B ve Hepatit C tedavilerinde destekleyicidir.
- Öksürük ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde çok etkilidir.
- Bronşit, anjin, grip, larenjit, soğuk algınlığı hatta astım için tavsiye edilir.
- Ağrı kesicidir. Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafiflettiği bilinmektedir.
- Yoğun derecede rahatlatıcı, yatıştırıcı, teskin edici ve sakinleştiricidir.
- Uykusuzluk problemlerini ve uyku bozukluklarını tedavi etmede etkileri vardır.
- Hipertansiyon hastalarına faydalıdır.
- Romatizma şikayetlerini azaltır.
- Yüksek derecede uyarıcı özelliği ile cinsel gücü arttırıcıdır.
- Yüksek miktarda enerji depolamanızı sağlar, vücuda kuvvet verir.
- Açık ve Enfekte yaralarda tedavi edicidir.
- Sedef, egzama (dermatit), Kurdeşen (ürtiker) gibi dermatolojik bozukluklarda ve ileri yaşlarda oluşan deri lekelerinde etkilidir.
- Barsak sendromunda, karın şişliğinde etkilidir, idrar ve gaz söktürücüdür.
- Böcek ısırığı durumunda (örneğin sivrisinek), tahrişi sakinleştirmek ve kaşıntıyı durdurmak için kullanılır.
- Sivilce tedavisi için tavsiye edilir.
- Vücutta oluşan yanma sonrasında, yanmış alanı birkaç dakika soğuk suyla soğuttuktan sonra, yaranın üzerine bol miktarda bal sürülür. Yanık dokular için koruyucu bir bariyer oluşturur. Antibakteriyel özellikleri enfeksiyon riskini azaltırken, iyileştirici gücü iyileşmeyi hızlandırır.
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