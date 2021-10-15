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Kas ağrılarında kullanılan Majezik dahil 39 ürün için toplatma kararı! İşte o ilaçlar...
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Sağlık 15.10.2021, 16:41 15.10.2021, 16:54
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 39 ürün için piyasadan toplatılma kararı aldı. TİTCK'ten yapılan açıklamada, "Kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı aralarında Majezik'in de bulunduğu 39 topikal ürünün piyasadan toplatılmasına karar verdi" denildi.
İşte o ilaçların listesi: