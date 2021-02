Kanseri yendi, dondurulmuş embriyo ile anne oldu

Yaklaşık 3 yıl önce lenfoma kanseri tanısı koyulan Deniz Işık, göreceği kemoterapi öncesinde doktorunun “Embriyolarını dondurtabilirsin” önerisine uyunca hayalleri de gerçek oldu. Menopoza giren genç kadın doğurganlığını kaybetmesinin ardından, dondurulmuş embriyosuyla gebe kaldı ve anne oldu. Işık, “Bu hayatta en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için doktorlarıma çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir’de oturan, bir havayolları şirketinde kabin amiri olan Deniz Işık (38) ile pilot eşi Onur Işık (36) hayatın sürprizlerle dolu olduğu gerçeğini son 3 yılda yaşadıkları acı tatlı örneklerle bir kez öğrendi. İlk kötü sürpriz nişanlı oldukları 2017 Ekim’de Deniz Işık’ın kolunda bir kitle fark edip doktora gitmesiyle yaşandı. Önce önemsemediği kitlenin büyümesi üzerine Kent Hastanesinde Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Kadıköylü’le başvuran Deniz Işık’a non hodgkin lenfoma (deri lenfoması) tanısı koyuldu. Prof. Dr. Kadıköylü hastasına kemoterapi alması gerektiğini, ilerde anne olmak istiyorsa kemoterapinin doğurganlığını olumsuz etkileyebileceğini söyledi ve tedavi öncesi yumurta ya da embriyo dondurtma işlemini önerdi. Işık, Kadıköylü’nün önermesi üzerine Kent Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Direktörü Opr. Dr. Dilek Aslan ile görüştü. Dondurulmuş embriyo ile anne olabileceğini öğrenen Işık çifti 6 Kasım 2017’de nikah masasına oturdu. Aynı yıl 8 Kasım’da embriyo dondurulurken, ardından kemoterapi süreci başladı. Deniz Işık 6 kür kemoterapi aldı. Tedaviye tam yanıt veren Deniz Işık, eşi Onur Işık’la birlikte göğüs gerdikleri zor günleri geride bıraktı. Genç kadın, Prof. Dr. Kadıköylü’nün “İyileştiniz” demesi üzerine bu kez Opr. Dr. Dilek Aslan’ın kapısını çaldı ve dondurulmuş embriyo 20 Mayıs 2019’da transfer edildi. Dondurulmuş embriyodan gebelik sağlanırken, Deniz Işık hamileliğini Kent Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir’in kontrolünde geçirdi. Deniz Işık, 2 Şubat 2020 tarihinde normal doğumla oğlu Aslan Leon’u dünyaya getirerek, annelik hayaline kavuştu.

"Embriyo dondurulduğunu bilmiyordum"

Kucağında henüz bir ayını doldurmayan bebeği Aslan ve eşi Onur ile kontrole geldikleri Kent Hastanesinde doktorları Prof. Dr. Kadıköylü, Opr. Dr. Aslan ve Prof. Dr. Demir’i ziyaret edip mutluluklarını paylaşan Deniz Işık duygularını şöyle dile getirdi:

“Gürhan bey ileride anne olmak istiyorsam kemoterapinin kısırlık riskine karşı ya yumurta ya embriyo dondurtmamı önerdi. O zamana kadar böyle bir uygulamayı bilmiyordum. Öncelikle Gürhan Bey’e çok teşekkür ediyorum. Eğer söylemeseydi o günkü kötü moralle aklıma böyle bir şey gelmezdi. Hemen tüp bebek merkezine indik. Yumurta donduracaktık. Embriyo sadece evli çiftlere yapılıyormuş, embriyo dondurulursa şans daha yüksek oluyormuş. Öyle olunca evrakları tamamlayıp evlendik, ardından embriyo dondurduk. Bizim için hem meşakkatli hem de heyecan verici bir süreçti. Çünkü hastalıktan önce de en çok istediğim şey anne olmaktı. Bana bu şansı verdikleri için hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Tedavim bitti, kendimi toparladıktan sonra hayalimi gerçekleştirmek için embriyo transferi yapıldı. Çok şükür güzel sonuç aldık, yaklaşık 20 gün önce doğum yaptım. Emeği geçen herkese Kent Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ediyorum. Artık tamamen iyileştim, kontrollerim devam ediyor. Bebeğimin de sağlık durumu çok iyi. Çocukları çok seviyordum. Anne olmayı çok istiyordum. Onu kucağıma ilk andığım an böyle bir ağır tedavi sürecinin ardından paha biçilmez bir duyguydu. Çünkü çocuğum olmayabilirdi. Eğer embriyo dondurma olayı söylenmeseydi anne olamayacaktım. Bu güzel duyguyu tadamayacaktım. Artık Aslan var. Kollarımda, 20 gündür hayatımda. Her gün yaşadığım her an için, aldığım her nefes için, onunla olduğum her an için şükrediyorum.”

Baba Işık da kendilerine embriyo dondurma önerildiği için evlat sahibi olabildiklerini belirtirken, “Çok yakın bir arkadaşımız var, belki hiç bebek sahibi olamayacak. Biz ise bu bilgi verildiği için çok şanslıyız. Evlat sahibi olmak mükemmel bir his” dedi.

"Yüzde 5’i doğurganlıklarını koruma yoluna gidiyor"

Öte yandan Kent Hastanesi Kemik İliğe Nakli Merkezi Sorumlusu Hematolog Prof. Dr. Kadıköylü; tıp ilerledikçe, kemoterapi, kemik iliği nakilleri gündeme geldikçe yaşam sürelerinin uzadığını belirterek, “Umutsuz olmayıp doğurganlık çağındaki hastalara bu işlemleri yaptırmalarını öneriyoruz” diye konuştu. Kent Tüp bebek Merkezi Sorumlusu Opr. Dr. Aslan da kemoterapi öncesinde onkoloji hastaların ancak yüzde 5’inin doğurganlıklarını koruma yoluna gittiğini söyledi. Aslan, “Kanser tedavisi bittikten ve doktorları tedaviye herhangi bir sakınca olmadığını söyledikten sonra dondurduğumuz embriyoları ya da yumurtaları transfer ederek başarılı gebelikler, sağlıklı bebekler kazandırabiliyoruz” sözlerine yer verdi.