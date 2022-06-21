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Kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla sevk edildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Sağlık 21.06.2022, 16:01
Kalp krizi geçiren hasta helikopter ambulansla sevk edildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. (64), göğüs ağrısı şikayetiyle Ermenek Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan kontrollerde şahsın kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine hastanın tam donanımlı bir hastaneye sevkinin yapılması için 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden helikopter ambulans istendi. Hasta, Ermenek’e gönderilen helikopter ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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