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İtalya’da son 24 saatte 25 bin 853 yeni korona virüs vakası

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 25 bin 853 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874’e ulaştı.

Sağlık 25.11.2020, 20:14
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İtalya’da son 24 saatte 25 bin 853 yeni korona virüs vakası
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İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 25 bin 853 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874’e ulaştı.

Avrupa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte yapılan 230 bin 7 testte 25 bin 853 yeni pozitif vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 480 bin 874’e ulaştı. Son 24 saat içinde 722 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Bakanlık, toplam can kaybının 52 bin 28’e yükseldiğini aktardı. Ülkede toplam aktif vaka sayısının ise 791 bin 697 olduğu belirtildi.

Son 24 saatte 32 Covid-19 hastasının yoğun bakım ünitesine alındığını açıklayana Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde toplam 3 bin 848 hastanın virüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.
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