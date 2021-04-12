İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı!

İstanbul Tabip Odası (İTO) Covid-19 İzleme Grubu'nun hazırladığı son raporla, İstanbul'da virüsün yayılımının riskli olduğu ilçeleri açıkladı.

AVRUPA YAKASI VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ

Raporda, nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılım açısından riskli ilçeler arasında ifade edildi. Raporda, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğuna dikkat çekildi.

65 yaş üstü ve altı grupta gözlenen bulaşıcı hastalık ölümlerinin ise koronavirüs hastalığının yaygın olarak saptandığı Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultangazi'de gerçekleştiği bildirildi.

MART BAŞINA GÖRE VAKALAR 10 KART ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını belirterek Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.

Twitter hesabından 9 Nisan'da açıklama yapan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.