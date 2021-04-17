İnvamed, grip ve soğuk algınlığı için “Atlas Defence” spreyini geliştirdi

İnvamed, grip ve soğuk algınlığına yol açan virüsleri hastalık başlamadan engelleyen, “Atlas Defence” adlı ürününü tüm Türkiye ve dünya piyasasına sundu. İnvamed araştırmacıları ve mühendisleri tarafından yapılan açıklamada, Atlas Defence’in, mikro jel üçlü etki mekanizmasıyla, grip ve soğuk algınlığı virüsünün gelişmesini ve yayılmasını engelleyerek vücuttan uzaklaştırdığı belirtildi.

İnvamed tarafından geliştirilen “Atlas Defence” ürünüyle ilgili olarak yapılan açıklamada, virüslerin, burnun arka tarafındaki hücrelere yüzey reseptörleri aracılığıyla tutunduğu ve hücreleri istila etmeye başladığı kaydedilerek, Atlas Defence’in ilk aşamada soğuk algınlığına neden olan virüsleri hapsederek vücut hücrelerine zarar vermelerini engelleyerek etkisizleştirip virüslerin vücuttan atılmalarını sağladığı belirtildi.

Açıklamada, ’Atlas Defence’in hastalığın ilk belirtilerinde bile koruma sağlayabileceği ve herkes tarafından kolaylıkla temin edilebilecek bir ürün olduğu ifade edildi.

Geliştirilen ürünle ilgili olarak değerlendirmede bulunan yetkililer, "Bunun gibi ürünler virüslerin yayılmasını önlemek için hayati önem taşıyan maske takma ve el yıkama gibi mevcut önlemlerin yerini almıyor. Ancak bu spreyin yapacağı şey virüs bulaşmasını önlemek ve yavaşlatmak için ikinci bir koruma katmanı eklemektir" ifadelerini kullandı.

Atlas Defence Sprey, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların virüslerini engelleyerek vücuda girmesini, aynı zamanda virüslerin üst solunum yolundan yayılmasının önüne geçiyor.

Soğuk algınlığı gibi solunum yolu rahatsızlıklarının belirtileri başlangıç gösterildiğinde vücuda girebilecek olan virüsleri engelleyebilecek etkili bir burun spreyi olan Atlas Defence’in kullanımı, özellikle Covid-19 virüsünün yaygın olduğu bu pandemi döneminde uzmanlar tarafından öneriliyor.

Atlas Defence Sprey işe yarıyor mu?

Kullanıcıların çoğunda oldukça iyi bir etki bırakan Atlas Defence, ilk kullanımdan itibaren beklenilen etkiyi sağlıyor ve nefes almada kolaylık ve ferahlık oluşturuyor.

Atlas Defence Spreyinin çalışma yolları ise şöyle:

“Birincisi, virüsü burnun içinde, olağan yollarla, ya burun üfleme ya da yutma, ortadan kaldırabileceği yerden yakalar ve kaplar. İkinci olarak, virüs spreyin viskoz kaplaması içinde kapsüllendiğinden, vücut tarafından alınması önlenir. Bu, vücuttaki viral yükü azaltacağı anlamına gelir, ancak virüs parçacıkları bir hapşırma veya öksürük yoluyla başka bir kişiye geçse bile, o kişinin aktif virüs parçacıkları tarafından enfekte olma ihtimali daha düşüktür.”