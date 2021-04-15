İl Sağlık Müdüründen Ramazan uyarısı

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutan vatandaşların iftar ve sahurda nelere dikkat etmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, oruç tutan vatandaşların iftar ve sahurda hızlı yemek yiyip mideyi bir anda doldurulmasının midede yanma, bulantı, gaz, kabızlık gibi gastrointestinal problemlere yol açtığını belirterek “Ramazan Ayı’nda öğün sayımızın azalmasıyla beslenme tarzımızın değiştiği, 15-16 saat aç kaldığımız bir ay olsa da sahur ve iftarda dengeli bir besin dağılımı ile sağlıklı bir dönem geçirebilmek mümkün. Ramazan Ayı’nda en çok dikkat etmemiz gereken konu gün içerisindeki aktivitelerimizin olumsuz etkilenmemesi için vücut elektrolit seviyesini korumak ve susuzluğu minimuma yaptığımız en büyük hata, hızlıca yemeği yiyip mideyi birden doldurmamızdır. Bu süreçte sonrasında ise midede yanma, bulantı, gaz, kabızlık gibi gastrointestinal problemlerle karşılaşabiliyoruz. Sahurda ve iftarda besini hızlıca tüketmek yerine yavaşça ağızda iyice çiğnemeliyiz (15-40 kere). Besin ne kadar iyi çiğnenirse beyin, sindirim sistemini o derece iyi hazırlar. Aynı zamanda hızlı yemek kan şekerini artırarak yorgunluk, çarpıntı gibi rahatsızlıklara yol açabilir.

Beynimize tokluk sinyali yemek yemeye başladığımızdan en az 20 dakika sonra ulaşıyor. Bu sebeple iftarda şöyle bir yol izleyebiliriz. Oda sıcaklığında olan bir bardak su ve lifli yapısıyla gün boyu çalışmayan bağırsağı çalıştırmak için uygun olan 1 tane hurma ile oruç açılır; yetişkin erkekler için 2 kepçe çorba, yetişkin kadınlar için 1 kepçe çorba ile iftara devam edilir; ardından 15-20 dakika ara verilir. Tekrar sofraya geldiğimizde ise az baharatlı ve salçalı ana yemekle devam edilir. Yanına nar ekşisi ve sumakla zenginleştirilmiş salatamız olmalıdır. İftar yemeğinin hemen üzerine meyve veya tatlı tüketmek doğru değildir” dedi.

“Yemeğin üzerine meyve ve tatlı tüketmeyin”

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, iftar sonrası yemeğin hemen üzerine tatlı ve meyve tüketilmemesi gerektiğini belirterek, “Yemeğin hemen üzerine meyve veya tatlı tüketildiği zaman, meyve veya tatlı sindirimi tamamlamak için bağırsağa geçemez, midede mayalanır ve asitle gaz oluştur. Bu durumda başta karaciğer olmak üzere ilgili organlar, bu asidi ve gazı yok edebilmek için ayrıca bir çaba sarf eder. İftardan 2 saat sonra meyve yemek daha uygundur. Tatlı ihtiyacımızı da komposto ile ya da kuru meyveler ile giderebiliriz. Özellikle içinde bulunduğumuz şu günlerde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirici C ve E vitamini gibi antioksidanlardan (zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması için gerekli) zengin meyve ve sebzeler beslenmemizde önem kazanıyor” dedi.

“Sahurda yağ içeriği fazla olan gıdalardan uzak durun”

Sahurda yağlı ve tuzlu gıdalardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, “Son zamanlarda kısa süreli açlıkların metabolizmayı yavaşlatmak yerine hızlandırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır. Sahura kalkmadan tek öğünle oruç tutmak açlık süremizi uzatır. Bu sebeple sahura kalkmak sağlığımız için daha iyi bir tercih olacaktır. Sahurda ise gün içerisinde bizi tok ve susama hissimizi en alt seviyede tutacak yani basit karbonhidrat oranı en az, protein oranı en üst düzeyde olan besinlere yönelmeliyiz. Yağ içeriği fazla olan yağlı, salçalı hamur işleri ve yapımında renk değişikliğini ve mikroorganizma üremesini önlemek için kimyasal kullanılan salam, sosis, pastırma ve tuz oranı yüksek olduğundan gün içinde susama hissimizi artırabilecek salamura zeytin tüketilmemeli. Asitli ve şekerli içecekler ile beyaz ekmek de basit karbonhidrat içerdiğinden çabuk acıkmamıza sebep olacaktır. Örnek protein dediğimiz yani vücuttaki kullanımı ve sindirilebilirliği yüzde 100 olan iki besinden biri olan yumurta tam piştiği zaman tok tutucu özelliğe de sahiptir. Sahurda bu sebeple soframızda muhakkak yumurtamız olmalıdır. Yanına lor gibi az yağlı peynirimiz, salamura zeytin yerine 2 adet cevizimiz, kalori hesabına katılmayan yüzde 90 içerikle su yoğunluğu olan çiğ sebzelerimiz ve pide yerine daha uzun süre tok kalabilmemize yardımcı olacak tam tahıllı ekmeğimizle sahurumuzu tamamlayabiliriz” şeklinde konuştu.