Gümüşhane Covid-19 vaka sayılarında Türkiye birincisi oldu

Türkiye’de 15-21 Mayıs tarihleri arasında en fazla Covid-19 vakasının görüldüğü ve bir önceki haftaya göre vaka sayısı yüzde 50 oranında artan Gümüşhane’de vakaların bayram tatili için şehre gelen gurbetçi vatandaşlardan ve yaylalardaki hareketlilikten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından dün akşam açıklanan rakamların ardından kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek Covid-19 salgını rakamlarını paylaştı ve yeni tedbirleri hayata geçireceklerini söyledi.

“Bayramlaşmanın etkisi olduğu kanaatindeyiz”

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, tam kapanma kararı öncesinde büyük şehirlerden Anadolu’ya bir hareketlilik söz konusu olduğunu hatırlatarak, “Bizim ilimize de tam kapanma sürecinin başlangıcından önce 2 günlük sürede önemli sayıda dışarda yaşayan hemşerilerimizin bayrama yönelik ziyaretleri hareketliliği oldu. O süreçte almış olduğumuz bütün tedbirlere bayram dönemine yönelik yaptığımız her türlü ikaza bilgilendirme çalışmalarına rağmen maalesef bayram sürecinde aile, akraba, komşu ve diğer yakınlarımızla bayramlaşmanın etkisi olduğu kanaatindeyiz” dedi.

“Bir buçuk aydır vakalarda düşüş eğilimimiz devam ediyordu”

Vaka artışının il dışından şehre gelen vatandaşlar ve yaylalardaki vatandaş hareketliliğinden kaynaklı olduğunu değerlendirdiklerini ifade eden Vali Taşbilek, “Vatandaşlarımız kademeli normalleşme dönemini sanki biraz tam normalleşeme gibi algıladı. Bir buçuk aydır vakalarda düşüş eğilimimiz devam ediyordu. 100 binde 109’a kadar düşmüştük. Bu hafta yüz binde 163 seviyesine geldi. Bunun rakamsal ifadesi Gümüşhane özelinde günlük 10-12 tane vaka artışı olarak değerlendirebiliriz. İlimiz düşük nüfuslu il olduğu için bu rakamlar bizim değerimizi çok yükseltiyor” diye konuştu.

“Hastanede 2’si yoğun bakımda 17 hastamız var. Bundan sonra ceza uygulamalarını artıracağız”

Bugün itibariyle Covid-19 nedeniyle hastanede normal serviste 15, yoğun bakımda 2 hastaları olduğunu, entübe hastaları olmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Bundan sonra aldığımız tedbirlerin uygulanmasını daha dikkatli takip edeceğiz. Herkesin desteğiyle yürüttüğümüz çalışmaları devam ettireceğiz. Azami hassasiyetimizi sürdüreceğiz. Uyarıcı ikaz edici tedbirlerimizi daha fazla ceza-i müeyyide uygulayıcı tarza evirme noktasında değerlendirmelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Dikkat etmek gerekiyor, bir vatandaşlık görevi bu”

Sessizliğin hakim olduğu kent merkezinde ise vatandaşlardan Filiz Er "Dikkat etmek gerekiyor, bir vatandaşlık görevi bu. Gümüşhane en düşük sıralardayken birden yükseldi. Yaz gelince herkes koştu geldi buraya. Evlere gidiş gelişler de gizli gizli yapılıyor. İnsanlarımızın daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.

“Vatandaşlar olarak elimizden geleni yapmalıyız”

Esnaflardan Nurgül Oğur ise "Pandemi sürecinde esnaflar olarak büyük sıkıntı yaşadık. Gümüşhaneliler oraya buraya gelenlerden tedbirli ve dikkatli olmalarını istiyorum. Mümkünse evlerinden 10 gün hiç çıkmasınlar. Kapanma olunca bizde çok zarar görüyoruz. Vatandaşlar olarak elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

“Tedbirlerin daha sıkı ve üst seviyede alınması gerekiyor”

Bir başka esnaf Tolga Akyüz de “Tedbirlerin daha sıkı ve üst seviyede alınması gerekiyor. Kırsal alan yaşamın daha sakin olduğu varsayıp tüm tedbirleri sıfıra indiriyoruz. Bu da otomatikman bu sayıları artırıyor. Bunun önüne geçmek için dikkat etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.