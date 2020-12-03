Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu corona virüsüne yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı.



Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız.



Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz. — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) December 3, 2020

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